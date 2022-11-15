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Меньше молока, яиц и мяса стали производить в Свердловской области

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI

В Свердловской области снижается число сельхозпродукции от производителей

С начала 2022 года в Свердловской области снизилось количество производимого молока, яиц и мяса по сравнению с прошлым годом.

С января по сентябрь в регионе было выведено на убой 173,3 тысячи тонн скота и птицы, тогда как за тот же период 2021 года — 178 тысяч тонн (-2,6%). Также до 626,8 тысячи тонн снизилось количество молока (-0,9%), а яиц — до 1,1 миллиарда штук (-1,7%).

При этом, согласно данным специалистов Свердловскстата, в регионе возросло число голов крупного рогатого скота. На конец сентября зарегистрировано 115,6 тысячи коров (+0,8%) и 379 тысяч свиней (+4,2%). Однако количество овец и коз снизилось до 60 тысяч (-1%), а птицы — до 12,1 миллиона голов (-5,5%).

Напомним, в Свердловской области в 2022 году урожайность овощей и зерновых культур  была выше, чем годом ранее. Но уборку в сентябре было выведено 350 кормоуборочных комбайнов, 724 зерноуборочных комбайна, а также 101 комбайн для уборки картофеля.

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#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Сельское хозяйство#Статитистика#Коровы#Скот
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