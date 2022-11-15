Меньше молока, яиц и мяса стали производить в Свердловской области

С января по сентябрь в регионе было выведено на убой 173,3 тысячи тонн скота и птицы, тогда как за тот же период 2021 года — 178 тысяч тонн (-2,6%). Также до 626,8 тысячи тонн снизилось количество молока (-0,9%), а яиц — до 1,1 миллиарда штук (-1,7%).