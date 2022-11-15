Однако в автоматическом режиме осуществляться данная мера не будет. Должнику, которого призвали в рамках частичной мобилизации, необходимо самому обратиться в ФССП с соответствующей просьбой и обязательно предоставить документы, подтверждающие основание. Если этого не сделать, то взыскание по долгам продолжится и арест может быть наложен на банковский счет мобилизованного, куда выплачивается денежное довольствие.