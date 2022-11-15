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Могут ли приставы арестовать карту мобилизованного свердловчанина за долги

Сегодня, 05:25
Фото: 1MI

В Свердловской области приставы могут арестовать карту мобилизованного за долги

Некоторые призванные в рамках частичной мобилизации из Свердловской области имеют долги, которыми занимаются приставы. Могут ли они наложить арест на карту с довольствием и продолжить взыскания? Разбиралась редакция TagilCity.ru.

Федеральная служба судебных приставов еще в сентябре 2022 года заявила, что в отношении мобилизованных граждан будет приостанавливаться процесс исполнительного производства на период военной службы.

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Однако в автоматическом режиме осуществляться данная мера не будет. Должнику, которого призвали в рамках частичной мобилизации, необходимо самому обратиться в ФССП с соответствующей просьбой и обязательно предоставить документы, подтверждающие основание. Если этого не сделать, то взыскание по долгам продолжится и арест может быть наложен на банковский счет мобилизованного, куда выплачивается денежное довольствие.

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При этом подать заявление можно прямо на призывном пункте. В Свердловской области на каждом из них работают мобильные пункты ФССП. Отмечается, что такой порядок введен только на период частичной мобилизации.

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Есть и другие способы подачи заявления — через интернет-приемную ФССП, а также портал Госуслуг.

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Кроме того, военнообязанный, его представители или родственники могут направить все необходимые документы заказным письмом.

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#Ирина Кирилова#Общество#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Приставы#Долги#Арест
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