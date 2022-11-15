Федеральная служба судебных приставов еще в сентябре 2022 года заявила, что в отношении мобилизованных граждан будет приостанавливаться процесс исполнительного производства на период военной службы.
Однако в автоматическом режиме осуществляться данная мера не будет. Должнику, которого призвали в рамках частичной мобилизации, необходимо самому обратиться в ФССП с соответствующей просьбой и обязательно предоставить документы, подтверждающие основание. Если этого не сделать, то взыскание по долгам продолжится и арест может быть наложен на банковский счет мобилизованного, куда выплачивается денежное довольствие.
При этом подать заявление можно прямо на призывном пункте. В Свердловской области на каждом из них работают мобильные пункты ФССП. Отмечается, что такой порядок введен только на период частичной мобилизации.
Кроме того, военнообязанный, его представители или родственники могут направить все необходимые документы заказным письмом.