Мумию обнаружили в квартире Екатеринбурга. Труп пенсионерки пролежал несколько лет

Газовикам на протяжении многих лет не открывали дверь одной из квартир. Было принято решении о вскрытии. Вместе с приставами сотрудники службы вошли в жилплощадь и обнаружили труп.
Падение давления в сетях газоснабжения зафиксировали в апреле, и с этого момента получить доступ в квартиру никто не мог. Пропавшую женщину нашли только после того, как были проведены все процессуальные мероприятия, необходимые для вскрытия входной двери.
Погибшую опознали: ей оказалась пенсионерка 1947 года рождения. Пропажу екатеринбурженки заметила только одна соседка. Следственным отделом проводится проверка. Предварительно установлено, что смерть случилась не в результате криминальных действий.
На данный момент в жилом доме отключен газ. Специалисты поедут устранять неисправность 17 ноября, пишет «КП-Екатеринбург».