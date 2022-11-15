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Мумию обнаружили в квартире Екатеринбурга. Труп пенсионерки пролежал несколько лет

Сегодня, 15:49
Фото: 1MI

Мумию обнаружили в одной из квартир Екатеринбурга

Во время проверки газа в одной из квартир Екатеринбурга по улице Коминтерна, 20 обнаружили мумию. Окоченевший труп женщины пролежал несколько лет. По факту случившегося следственный комитет Свердловской области организовал проверку.

Газовикам на протяжении многих лет не открывали дверь одной из квартир. Было принято решении о вскрытии. Вместе с приставами сотрудники службы вошли в жилплощадь и обнаружили труп.

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Падение давления в сетях газоснабжения зафиксировали в апреле, и с этого момента получить доступ в квартиру никто не мог. Пропавшую женщину нашли только после того, как были проведены все процессуальные мероприятия, необходимые для вскрытия входной двери.

Погибшую опознали: ей оказалась пенсионерка 1947 года рождения. Пропажу екатеринбурженки заметила только одна соседка. Следственным отделом проводится проверка. Предварительно установлено, что смерть случилась не в результате криминальных действий.

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На данный момент в жилом доме отключен газ. Специалисты поедут устранять неисправность 17 ноября, пишет «КП-Екатеринбург».

#Анна Варнакина#Смерть#Мумия#Труп#Екатеринбург#Происшествия
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