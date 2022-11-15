На Среднем Урале вдвое выросло число мест для подключения к связи и интернету

Компания напоминает, что для приобретения сим-карты не требуется паспорт — активировать мобильную связь можно через мобильное приложение с использованием учетной записи на Госуслугах и сервиса Госключ. Для помощи абонентам в каждой точке продаж работают специалисты, которые помогут с подключением. Обычно это занимает от пяти до десяти минут. Также абонент может сохранить номер предыдущего оператора или подключить новый номер.