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На Среднем Урале вдвое выросло число мест для подключения к связи и интернету

Сегодня, 11:18
Фото: пресс-служба МегаФона
МегаФон увеличил сеть пунктов продаж сим-карт почти в два раза в этом году. Сегодня она насчитывает уже свыше 2,5 тысяч точек. Теперь жители отдаленных территорий и горожане могут подключить мобильную связь рядом с домом.

Новые точки для подключения абонентов компания Мегафон открыла в рамках программы развития альтернативных каналов продаж. В этом году она затронула более 250 населенных пунктов Свердловской области. Так, в Нижнем Тагиле с начала года появилось порядка 90 точек для подключения услуг оператора.

Новые пункты открыты и в других городах региона. Но особое внимание оператор уделил небольшим населенным пунктам. Теперь подключение доступно даже в селах, где проживают меньше 500 человек.

Одной из главных задач этого года было увеличение мобильных пунктов подключения на Среднем Урале. С начала года мы открыли 1250 точек подключения в крупных городах и на территории 126 сельских поселений, где теперь легко и удобно можно подключиться к нашей сети, — отмечает директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.

Компания напоминает, что для приобретения сим-карты не требуется паспорт — активировать мобильную связь можно через мобильное приложение с использованием учетной записи на Госуслугах и сервиса Госключ. Для помощи абонентам в каждой точке продаж работают специалисты, которые помогут с подключением. Обычно это занимает от пяти до десяти минут. Также абонент может сохранить номер предыдущего оператора или подключить новый номер.

Сим-карты с саморегистрацией также можно заказать не выходя из дома — в интернет-магазинах Wildberries и Ozon.

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#Ульяна Савина#Мегафон#Мобильная связь#Продажа#Свердловская область#Общество
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