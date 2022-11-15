На Среднем Урале вдвое выросло число мест для подключения к связи и интернету

Новые точки для подключения абонентов компания Мегафон открыла в рамках программы развития альтернативных каналов продаж. В этом году она затронула более 250 населенных пунктов Свердловской области. Так, в Нижнем Тагиле с начала года появилось порядка 90 точек для подключения услуг оператора.
Новые пункты открыты и в других городах региона. Но особое внимание оператор уделил небольшим населенным пунктам. Теперь подключение доступно даже в селах, где проживают меньше 500 человек.
Одной из главных задач этого года было увеличение мобильных пунктов подключения на Среднем Урале. С начала года мы открыли 1250 точек подключения в крупных городах и на территории 126 сельских поселений, где теперь легко и удобно можно подключиться к нашей сети, — отмечает директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.
Компания напоминает, что для приобретения сим-карты не требуется паспорт — активировать мобильную связь можно через мобильное приложение с использованием учетной записи на Госуслугах и сервиса Госключ. Для помощи абонентам в каждой точке продаж работают специалисты, которые помогут с подключением. Обычно это занимает от пяти до десяти минут. Также абонент может сохранить номер предыдущего оператора или подключить новый номер.
Сим-карты с саморегистрацией также можно заказать не выходя из дома — в интернет-магазинах Wildberries и Ozon.
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