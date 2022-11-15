Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ

Ожидается, что в день в МФЦ будут приходить порядка 450 заявителей, об этом редакции TagilCity.ru сообщили в пресс-службе ГБУ СО «МФЦ». Логично предположить, что поток автомобилей увеличится, нагрузка на имеющиеся парковки возрастёт.
В настоящее время есть три стоянки: у налоговой, у центрального входа и внутренняя парковка бывшего «Тагилбанка».
Первая, судя по наблюдениям, практически всегда переполнена. Там можно даже не пытаться искать свободное место в течение дня. Более того, выехать с парковки достаточно проблемно, несмотря на два выезда: нужно пропускать три полосы едущих в сторону ГГМ автомобилей.
Добавим, что у налоговой в Нижнем Тагиле также есть места для инвалидов, которые зачастую занимают водители, нарушающие ПДД. Для борьбы с этим видом нарушений работает эвакуатор. Помимо этого у налоговой есть остановка общественного транспорта, близ которой по ПДД парковаться нельзя.
Там и без МФЦ парковаться негде. Технически их [парковки] там три, но места нет никогда, — пишут пользователи в комментариях.
Вторая парковка, аналогично первой, всегда забита автомобилями сотрудников и посетителей офисов. Свободные места появляются в обеденное время, когда часть сотрудников, вероятно, уезжает. Зимой, когда газон покрыт снегом, автомобилисты встают и туда.
Парковку видели? Там же на Ломоносова авто оставить негде, и с прочим транспортом беда. Эх, на Космонавтов нормальный офис, — пишут тагильчане о ситуации с переездом МФЦ в здание бывшего «Тагилбанка».
На третьей парковке работает охрана, у которой есть списки автомобилей, принадлежащим арендаторам. Попасть на эту парковку может любой желающий, однако, как сообщили TagilCity.ru работники офисов, на месте работает эвакуатор. «Попасть могут, но не должны», — пояснил редакции представитель арендодателя.
Парковку можно и нужно увеличить вдвое, уверен председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин. Кроме того, организация движения на самой парковке очень важна.
Расширять есть куда, территория большая, нужно смотреть по красным линиям, минимум вдвое можно её увеличить. Нужно сделать грамотную разметку, сделать разметкой направление движения — заезжаешь с одной и выезжаешь с другой стороны, — прокомментировал эксперт редакции TagilCity.ru.
Другая проблема, о которой напомнили водители Нижнего Тагила, — выезд и разворот в сторону центра города от зданий бывшего «Тагилбанка» и налоговой на Ломоносова.
Тут проблема даже не в этом, а в том, что обратно выезжать — придется делать огромный крюк, потому что разворот разрешен только у Лисьей горы, - пишут в комментариях водители.
На Ломоносова парковка ограничена, и потом чтобы выехать, можно только (по ПДД) у Лисьей горы развернутся, — говорят комментаторы.
Очевидно, что решение этой проблемы требует решений на общегородском уровне. Но новая дорожная схема в указанном месте была сделана 9 лет назад с целью разгрузить поток автомобилей, которые едут на ГГМ: у здания по улице Ленина, 1 скапливалась большая пробка.
По мнению общественника Никиты Чапурина, нужно внести некоторые изменения, чтобы выезды с парковки у здания бывшего «Тагилбанка» и у налоговой стали удобными и безопасными. Он отметил, что, в первую очередь, нужно убрать маленькую парковку возле налоговой и остановку общественного транспорта.
По идее должен быть отдельный въезд и выезд с парковки, как на заправках. Нужно сделать переходную полосу на торможение и полосу на разгон (она есть, но не размечена и не выделена ограждением). При выезде и при заезде на парковки люди должны выполнять переход с полос, — уверен Никита Чапурин.
Представители арендодателя не думают, что с появлением в здании МФЦ возникнут проблемы с парковкой. Тем более, что на улице Космонавтов, где пока располагается МФЦ, вообще нет оборудованных парковочных мест, уверены в руководстве зданием.
Никаких комментариев по поводу парковки не будет. Рядом с нами налоговая, тоже без парковки. У нас 6.770 кв.м. земли, неужели не поместимся? — прокомментировали TagilCity.ru представители арендодателя.
О том, как сложится ситуация с трафиком на парковке и будет ли она действительно проблемной, покажет время. Пока же можно отметить, что даже без переезда МФЦ здесь достаточно проблем. Добавим, что строители уже начали ремонт нового офиса МФЦ. Согласно контракту, работы должны быть окончены в течение 80 дней.