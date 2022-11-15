Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ

О том, как сложится ситуация с трафиком на парковке и будет ли она действительно проблемной, покажет время. Пока же можно отметить, что даже без переезда МФЦ здесь достаточно проблем. Добавим, что строители уже начали ремонт нового офиса МФЦ. Согласно контракту, работы должны быть окончены в течение 80 дней.