«Облкоммунэнерго» выполнило план по ремонтным работам в этом году

В этом году специалисты «Облкоммунэнего» реализовали все работы в рамках ремонтной и инвестиционной программ. Они заменили более сотни километров воздушных и 4,7 километра кабельных линий, 2,6 тысячи опор линий электропередачи, а также отремонтировали 757 трансформаторных подстанций. Несмотря на выполнение плана 2022 года, работы продолжаются, отметили в компании.