«Облкоммунэнерго» выполнило план по ремонтным работам в этом году

В этом году специалисты «Облкоммунэнего» реализовали все работы в рамках ремонтной и инвестиционной программ. Они заменили более сотни километров воздушных и 4,7 километра кабельных линий, 2,6 тысячи опор линий электропередачи, а также отремонтировали 757 трансформаторных подстанций. Несмотря на выполнение плана 2022 года, работы продолжаются, отметили в компании.
В рамках инвестиционных проектов построены 97,4 километра воздушных и 23 километра кабельных линий, 96 трансформаторных подстанций. Реконструированы 51 километр воздушных и 2,8 километра кабельных линий, 153 трансформаторные подстанции.
Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей в этом году специалисты компании выполнили работы в том числе на ряде проблемных объектов. Среди них воздушные линии 0,4 кВ в Кушве (улица Лайская), Первоуральске (улицы Фрунзе, Жданова), Алапаевске (улица Карла Либкнехта) и других городах. На этих ЛЭП заменяли неизолированный провод на самонесущий изолированный и деревянные опоры на железобетонные, — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации основного оборудования АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Русских.
Цель ремонтной и инвестиционной программ — улучшение качества и обеспечение надежности электроснабжения потребителей.
Напомним, «Облкоммунэнерго» осуществляет транспортировку электроэнергии по сетям до потребителей и техприсоединение на ряде территорий Свердловской области. Компании обслуживает 42 подстанции 35-110 кВ, 3 798 трансформаторных и распределительных пунктов, 2 877 километров кабельных и 7 550 километров воздушных линий.