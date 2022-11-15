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Ограбление века. Кошка украла корм из магазина в Сочи

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI

В Сочи кошка украла из магазина корм

Укравшую корм из магазина в Сочи кошку не смогла догнать продавец. На камерах видеонаблюдения видно, что кошка взяла зубами с полки пакет сухого корма и вынесла его на улицу в зубах.

Догнать воровку продавец не успела, сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи». На кадрах видно, что пакет с кормом, который животное вынесло, по размеру, примерно, как она сама.

Правонарушение работник кассы увидела, когда обслуживала очередного покупателя и обратила внимание на проходящую мимо кошку. В этот момент женщина бросила деньги и клиента, и совершила попытку догнать кошку. Но животное в этот момент заторопилось. Догнать ее не удалось.

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Другие сотрудники магазина, находящиеся внутри торговой точки, этого ЧП не заметили.

#Елена Озерова#Происшествия#Кража#Кошка#Воровство
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