Ограбление века. Кошка украла корм из магазина в Сочи

Догнать воровку продавец не успела, сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи». На кадрах видно, что пакет с кормом, который животное вынесло, по размеру, примерно, как она сама.
Правонарушение работник кассы увидела, когда обслуживала очередного покупателя и обратила внимание на проходящую мимо кошку. В этот момент женщина бросила деньги и клиента, и совершила попытку догнать кошку. Но животное в этот момент заторопилось. Догнать ее не удалось.
Другие сотрудники магазина, находящиеся внутри торговой точки, этого ЧП не заметили.