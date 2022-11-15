Ограбление века. Кошка украла корм из магазина в Сочи

Правонарушение работник кассы увидела, когда обслуживала очередного покупателя и обратила внимание на проходящую мимо кошку. В этот момент женщина бросила деньги и клиента, и совершила попытку догнать кошку. Но животное в этот момент заторопилось. Догнать ее не удалось.