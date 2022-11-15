Пассажирооборот вырос на 15,6% в Свердловской области

Так, согласно статистическим данным, за девять месяцев текущего года с учетом субъектов малого предпринимательства в регионе было перевезено 139,3 миллиона человек. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Пассажирооборот с января по сентябрь в Свердловской области вырос на 15,6% и составил 1,7 миллиарда пассажиро-километров.
Напомним, МУП «Тагильский трамвай» ежемесячно перевозит более одного миллиона человек. В октябре новой введенной скидкой в 10 рублей в электротранспорте Нижнего Тагила воспользовались более 100 тысяч человек.