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Пассажирооборот вырос на 15,6% в Свердловской области

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI

В Свердловской области свыше 139 млн пассажиров перевезены с начала года

За девять месяцев 2022 года в Свердловской области вырос пассажирооборот по сравнению с предыдущим годом. С января по сентябрь было перевезено более 139 миллионов человек.

Так, согласно статистическим данным, за девять месяцев текущего года с учетом субъектов малого предпринимательства в регионе было перевезено 139,3 миллиона человек. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Пассажирооборот с января по сентябрь в Свердловской области вырос на 15,6% и составил 1,7 миллиарда пассажиро-километров.

Напомним, МУП «Тагильский трамвай» ежемесячно перевозит более одного миллиона человек. В октябре новой введенной скидкой в 10 рублей в электротранспорте Нижнего Тагила воспользовались более 100 тысяч человек.

В Нижнем Тагиле скидки в трамваях в октябре получили более 100 тысяч пассажиров
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#Евгения Сафина#Транспорт#Эксклюзив#Свердловская область#Пассажиры#Статистика#Свердловскстат#Перевозки
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