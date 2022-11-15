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Прокуратура Первоуральска проверит УК после подтопления подвала фекалиями

Сегодня, 10:03
Фото: 1MI

В Первоуральске прокуратура проверит УК после подтопления подвала фекалиями

Подтопленный канализационными водами подвал проверят сотрудники прокуратуры Первоуральска. Проверка коснется исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Предварительно известно, что 8 ноября местные жители пожаловались в ООО «Дом Плюс». Сотрудники управляющей компании перенаправили эту заявку в «Водоканал».

9 ноября его сотрудники произвели выкачку канализации. Однако подвалы подъездов управляющей компанией полностью не вычищены и не обработаны, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, такая же проблема у жителей несколько раз возникала и месяцем ранее. В результате прокуратура решила дать оценку работе УК ООО «Дом плюс», ППМУП «Водоканал», а также администрации ГО Первоуральск.

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Напомним, что ранее активистка из Первоуральска облила фекалиями стол сотрудницы «Водоканала» со словами «Берите, это ваше». Таким образом женщина выразила протест против медленной работы коммунальщиков по решению проблемы жильцов дома.

#Происшествия#Новости УрФО#Первоуральск#Проверка#Подвал#Фекалии#Елена Озерова
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