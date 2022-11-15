Прокуратура Первоуральска проверит УК после подтопления подвала фекалиями

Предварительно известно, что 8 ноября местные жители пожаловались в ООО «Дом Плюс». Сотрудники управляющей компании перенаправили эту заявку в «Водоканал».
9 ноября его сотрудники произвели выкачку канализации. Однако подвалы подъездов управляющей компанией полностью не вычищены и не обработаны, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Кроме того, такая же проблема у жителей несколько раз возникала и месяцем ранее. В результате прокуратура решила дать оценку работе УК ООО «Дом плюс», ППМУП «Водоканал», а также администрации ГО Первоуральск.
Напомним, что ранее активистка из Первоуральска облила фекалиями стол сотрудницы «Водоканала» со словами «Берите, это ваше». Таким образом женщина выразила протест против медленной работы коммунальщиков по решению проблемы жильцов дома.