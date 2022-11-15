Рисунок 15-летней художницы из Екатеринбурга выставили в Третьяковской галерее

Две юные свердловчанки оказались в числе победителей конкурса «Третьяковская галерея-online» от компании МТС. Работа одной из них вошла в цифровую ботаническую библиотеку, которая представлена в Третьяковской галерее в Москве.

Две свердовчанки вошли в число победителей всероссийского конкурса, проводимого в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Среди тысячи работ жюри отметили творчество 13-летней тагильчанки Валерии Яриной и 15-летней екатеринбурженки Екатерины Лохановой. Жительница Нижнего Тагила завоевала приз зрительских симпатий, а акварель Екатерины попала в список победителей. Екатеринбурженка изобразила луговые растения Урала, включив в композицию самое распространенное в регионе дикое растение — гибридный клевер. Работу девушки включили в цифровую ботаническую библиотеку России, которая представлена в главном музее национального искусства страны. Девятиклассница Екатерина Лоханова занимается живописью с шести лет, но ее главное увлечение — лепка из глины. В нашей студии очень хороший педагог Мурзина Нэлли Эдгамовна. Уже дважды она отправляла мои работы на районный конкурс, и сегодня два екатеринбургских троллейбуса ходят по городу с моими рисунками на бортах. Я не ожидала, что педагог отправит мою работу и на всероссийский конкурс, а потому победа в нём стала для меня приятным сюрпризом. Нэлли Эдгамовна готовит меня к поступлению в Архитектурную академию. И я мечтаю туда поступить, чтобы заняться благоустройством города, проектировать набережные и здания, — поделилась своими планами Екатерина. Фото: пресс-служба МТС Поколение «М» — благотворительная программа для одаренных творческих детей. Мероприятие создано для поддержки начинаний юных россиян — ребята получают шанс обучаться у признанных мастеров, при этом не выезжая за пределы своего города, отметил директор филиала МТС в регионе Андрей Елизаров. Во всей Свердловской области найдётся считанное число художников, хотя бы раз в жизни выставлявшихся в Третьяковской галерее — главном художественном музее страны. И я рад за нашу талантливую землячку Катю Лоханову, в самом начале своей профессиональной карьеры получившую такую возможность. Если Катя не изменит своему призванию и продолжит также увлеченно и старательно заниматься искусством, она без сомнения через два года поступит в Архитектурную академию», — сказал Андрей Елизаров. Проект «Поколение М» реализует компания МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Читайте также: ФАС обвиняет МТС в необоснованном повышении цен на абонентские услуги «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» для горнолыжного комплекса «Гора Белая» Интернет от МТС во время забега на Белую гору в Тагиле сделает спортсменов блогерами