Сборная УГМК стала победителем II Кубка по рационализации и производительности

Спортивные состязания проходили с 7 по 11 ноября. Сборная команда УГМК-ИТ и Челябинского цинкового завода заняла первое место среди участников направления «Коллаборативные роботы: оптимизация производственного процесса».
Специалисты уральских предприятий справились с заданием по оптимизации техпроцесса с применением многофункциональных коллаборативных роботов. Команда смогла улучшить процесс сборки плоского поддона, чтобы снизить затраты на модернизацию, увеличить производительность и безопасность работы.
Сборка поддона вручную занимала 6 минут, — рассказал капитан команды Денис Тимофеев, — мы должны были сократить это время в 2 раза — спроектировать и сконструировать необходимую оснастку, подобрать необходимое технологическое оборудование, получить максимально оптимальный результат. Для этого мы изучили каждую производственную операцию, выявили все возможные проблемы и разработали мероприятия по их устранению.
Победители отличились от других команд тем, что не исключили из процесса человека — машинам помогал оператор-сборщик, поделились участники. В результате разработка УГМК-ИТ и Челябинского цинкового завода справилась со сборкой и штабелированием поддона за две минуты 50 секунд. Это время и стало лучшим среди всех участников.
Коллаборативные роботы — это автоматизированные устройства, которые работают совместно с сотрудниками и другими устройствами на предприятии. Главное преимущества — усилить эффективность человека. Теперь специалисты в области их применения появляются и в УГМК.