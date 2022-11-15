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Сборная УГМК стала победителем II Кубка по рационализации и производительности

Сегодня, 06:01
Фото: пресс-служба УГМК
Сборная УГМК заняла первое место в соревнованиях за II Кубок по рационализации и производительности, который прошел в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Спортивные состязания проходили с 7 по 11 ноября. Сборная команда УГМК-ИТ и Челябинского цинкового завода заняла первое место среди участников направления «Коллаборативные роботы: оптимизация производственного процесса».

Специалисты уральских предприятий справились с заданием по оптимизации техпроцесса с применением многофункциональных коллаборативных роботов. Команда смогла улучшить процесс сборки плоского поддона, чтобы снизить затраты на модернизацию, увеличить производительность и безопасность работы.

Сборка поддона вручную занимала 6 минут, — рассказал капитан команды Денис Тимофеев, — мы должны были сократить это время в 2 раза — спроектировать и сконструировать необходимую оснастку, подобрать необходимое технологическое оборудование, получить максимально оптимальный результат. Для этого мы изучили каждую производственную операцию, выявили все возможные проблемы и разработали мероприятия по их устранению.
Фото: пресс-служба УГМК

Победители отличились от других команд тем, что не исключили из процесса человека — машинам помогал оператор-сборщик, поделились участники. В результате разработка УГМК-ИТ и Челябинского цинкового завода справилась со сборкой и штабелированием поддона за две минуты 50 секунд. Это время и стало лучшим среди всех участников.

Фото: пресс-служба УГМК

Коллаборативные роботы — это автоматизированные устройства, которые работают совместно с сотрудниками и другими устройствами на предприятии. Главное преимущества — усилить эффективность человека. Теперь специалисты в области их применения появляются и в УГМК.

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