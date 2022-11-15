Сборная УГМК стала победителем II Кубка по рационализации и производительности

Победители отличились от других команд тем, что не исключили из процесса человека — машинам помогал оператор-сборщик, поделились участники. В результате разработка УГМК-ИТ и Челябинского цинкового завода справилась со сборкой и штабелированием поддона за две минуты 50 секунд. Это время и стало лучшим среди всех участников.