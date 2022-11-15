TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Синоптики предупредили свердловчан о резком похолодании уже через 2 дня

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI

В Свердловской области резко похолодает до -28 градусов

16 ноября в Свердловской области резко похолодает, а уже 17-го ноября на территории региона ожидается мороз до -28. О том, что ждёт свердловчан, рассказали синоптики.

С понедельника на территории области будет господствовать холодный арктический воздух. Сильнейшие морозы почувствуют люди 16–17 ноября: столбики термометров опустятся до -15…-20 градусов, а в северной части региона — до -25.

ГИБДД предупреждает о гололеде, мокром снеге и минусовых температурах в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В среду, 16 ноября, ожидаются небольшие осадки. Температура упадет до -17…-22 градусов ночью, до -12…-17 — днём. Ближе к территории ХМАО мороз усилится до -27 градусов. При этом, заявляет главный синоптик УГМС Галина Шепоренко, будет дуть слабый ветер.

Читайте также:
Из-за снега и гололеда ограничено движение на трассах Свердловской областиЗа плохую чистку дорог от снега замглавы Екатеринбурга объявлено предостережениеВо время чистки снега в Каменске-Уральском рабочий сорвался с крыши

Уже на следующий день, 17 ноября, Свердловская область резко замерзнет. Синоптики прогнозируют -18…-28 градусов и гололедицу на дорогах.

#Анна Варнакина#Погода#Свердловская область#Прогноз погоды#Мороз#Гололед
Подпишитесь
Тайная сауна в одном из домов Тагила не привлекала внимание 10 лет. Пока не сгорела
Вчера, 15:06
Выбросы в воздухе и безрезультатные проверки. Главные экологические события недели
Вчера, 14:40
Вогулы с крыльями и птицерыба. Пять самых интересных скульптур в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:49
Могут ли приставы арестовать карту мобилизованного свердловчанина за долги
Сегодня, 10:25
Мобилизованные из Свердловской области получат выплаты за декабрь досрочно
Вчера, 16:38