Синоптики предупредили свердловчан о резком похолодании уже через 2 дня

С понедельника на территории области будет господствовать холодный арктический воздух. Сильнейшие морозы почувствуют люди 16–17 ноября: столбики термометров опустятся до -15…-20 градусов, а в северной части региона — до -25.
В среду, 16 ноября, ожидаются небольшие осадки. Температура упадет до -17…-22 градусов ночью, до -12…-17 — днём. Ближе к территории ХМАО мороз усилится до -27 градусов. При этом, заявляет главный синоптик УГМС Галина Шепоренко, будет дуть слабый ветер.
Уже на следующий день, 17 ноября, Свердловская область резко замерзнет. Синоптики прогнозируют -18…-28 градусов и гололедицу на дорогах.