Скончался ветеран свердловского ГАИ и автор «зеленой волны» Юрий Коблов

Юрий Коблов поступил на службу в ГАИ в 1961 году, позже возглавил ведомство. Под эгидой Коблова госавтоинспекция просуществовала с 1980-го по 1988 годы. В это время на территории региона активно развивался проект «Зеленая волна», направленный на обеспечение безопасности для участников дорожного движения.
Почти 40 лет назад, в 1980-ом, был организован отдел технического надзора. Деятельность сотрудников отделения была связана с предупреждением ДТП, которые могли случиться из-за неисправности автомобилей.
Кроме того, во время работы Юрия Коблова построили новое здание размером в 4 этажа, в котором расположилось областное ГАИ. Адрес ведомства в Екатеринбурге – Чкалова, 1.
После выхода на пенсию ветеран не переставал активно участвовать в жизни общества: он членствовал в Совете Ветеранов Управления ГАИ Свердловской области, воспитывал новобранцев.
С Юрием Кобловым простятся 17 ноября в 10:00 по уральскому времени. Панихида пройдет в «Георгиевском зале» Дома прощания «Вознесение». Мужчину похоронят на кладбище «Лесное», сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.