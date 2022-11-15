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Скончался ветеран свердловского ГАИ и автор «зеленой волны» Юрий Коблов

Сегодня, 15:20
Фото: 1MI

В Свердловской области скончался ветеран ГАИ Юрий Коблов

Юрий Александрович Коблов ушел из жизни в 85 лет. Мужчина был главой ГАИ в Свердловской области на протяжении 8 лет, а также автором «Зеленой волны».

Юрий Коблов поступил на службу в ГАИ в 1961 году, позже возглавил ведомство. Под эгидой Коблова госавтоинспекция просуществовала с 1980-го по 1988 годы. В это время на территории региона активно развивался проект «Зеленая волна», направленный на обеспечение безопасности для участников дорожного движения.

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Юрий Коблов
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Почти 40 лет назад, в 1980-ом, был организован отдел технического надзора. Деятельность сотрудников отделения была связана с предупреждением ДТП, которые могли случиться из-за неисправности автомобилей.

Кроме того, во время работы Юрия Коблова построили новое здание размером в 4 этажа, в котором расположилось областное ГАИ. Адрес ведомства в Екатеринбурге – Чкалова, 1.

После выхода на пенсию ветеран не переставал активно участвовать в жизни общества: он членствовал в Совете Ветеранов Управления ГАИ Свердловской области, воспитывал новобранцев.

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С Юрием Кобловым простятся 17 ноября в 10:00 по уральскому времени. Панихида пройдет в «Георгиевском зале» Дома прощания «Вознесение». Мужчину похоронят на кладбище «Лесное», сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

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