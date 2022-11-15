Скончался ветеран свердловского ГАИ и автор «зеленой волны» Юрий Коблов

Юрий Коблов поступил на службу в ГАИ в 1961 году, позже возглавил ведомство. Под эгидой Коблова госавтоинспекция просуществовала с 1980-го по 1988 годы. В это время на территории региона активно развивался проект «Зеленая волна», направленный на обеспечение безопасности для участников дорожного движения.