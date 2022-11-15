Спортивно-развлекательную игру «Большие гонки» в Голованове поддержала Пермская ЦБК

На церемонии посвящения, которая прошла после финала, дети дали клятву посещать занятия без пропусков, а также вести здоровой образ жизни и принимать участие во всех конкурсах и мероприятиях. После этого участники получили в подарок браслеты – символы причастности к большому сообществу ДК «Бумажник». Завершилась церемония танцевальным флешмобом. Детей поддержали и их родители.