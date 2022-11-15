Спортивно-развлекательную игру «Большие гонки» в Голованове поддержала Пермская ЦБК

Организаторы подготовили для команд 12 испытаний. На каждом этапе командам начислялись баллы. Завершились гонки торжественной церемонией посвящения детей в участники секций дома культуры, пишет properm.ru.
“Понравилось отгадывать слова, где каждая буква зашифрована по номеру в алфавите. Вообще мне очень нравится наш ДК, у нас классные педагоги. Занимаюсь здесь современными танцами уже шестой год”, - поделилась своими впечатлениями участница школы танца «Держи ритм» Дарина Гагарина.
На церемонии посвящения, которая прошла после финала, дети дали клятву посещать занятия без пропусков, а также вести здоровой образ жизни и принимать участие во всех конкурсах и мероприятиях. После этого участники получили в подарок браслеты – символы причастности к большому сообществу ДК «Бумажник». Завершилась церемония танцевальным флешмобом. Детей поддержали и их родители.
По словам исполнительного директора ДК «Бумажник» Галины Поповой, такое мероприятие во дворце проходит впервые. Она выразила надежду, что «Большие гонки» теперь будут проводиться ежегодно.
Большая часть кружков и секций для жителей Голованова работает бесплатно благодаря поддержке Пермской ЦБК. Во дворце проводят тренировки как для четырехлетних детей, так и для людей старшего поколения. Ежемесячно занятия посещают свыше 300 человек. Всего в «Бумажнике» работает 17 направлений. Дети могут заниматься танцами, боксом, легкой атлетикой, хоккеем и баскетболом. Для взрослых предусмотрены занятия по садоводству, скандинавской ходьбе, шахматам и вокалу.
Гендиректор ПЦБК Юрий Марков рассказал, что уже более 50 лет ДК «Бумажник» является центром культуры и спорта Голованова. Все это время компания оказывает поддержку работе секций, проведению концертов, конкурсов и соревнований.
Спортивная инфраструктура Голованова также развивается благодаря поддержке ПЦБК. Так, в микрорайоне открыли хоккейную коробку, новый спортзал в «Бумажнике» и футбольное поле, оснащенное новыми раздевалками. Кроме того, компания продолжает сотрудничество с пермским хоккейным клубом «Молот».