Траур объявлен в Сухом Логе после смерти двух военных на спецоперации

Мэрия объявила траурным днем 15 ноября. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
Такое решение мэрия приняла после гибели бойцов Олега Белоглазова и Эдуарда Тимухина. В Сухом Логе после их кончины отменили все праздники и развлечения сроком до 16 ноября.
Похоронили военных сегодня утром, 15 ноября. На прощании присутствовали близкие люди погибших.
Напомним, ранее классный руководитель рассказала о своем выпускнике 2001 года Егоре Миронове, который 19 сентября 2022-го скончался в ходе проведения спецоперации на Украине.
Подробности его гибели не разглашаются, зато учительница рассказала о том, какой Егор был в школьные годы.