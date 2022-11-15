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Траур объявлен в Сухом Логе после смерти двух военных на спецоперации

Сегодня, 10:59
Фото: 1MI
В Сухом Логе объявлен траур после смерти двух участников спецоперации в зоне СВО.

Мэрия объявила траурным днем 15 ноября. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Такое решение мэрия приняла после гибели бойцов Олега Белоглазова и Эдуарда Тимухина. В Сухом Логе после их кончины отменили все праздники и развлечения сроком до 16 ноября.

Похоронили военных сегодня утром, 15 ноября. На прощании присутствовали близкие люди погибших.

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Напомним, ранее классный руководитель рассказала о своем выпускнике 2001 года Егоре Миронове, который 19 сентября 2022-го скончался в ходе проведения спецоперации на Украине.

Подробности его гибели не разглашаются, зато учительница рассказала о том, какой Егор был в школьные годы.

#Елена Озерова#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Сухой лог#Траур#Военные#Погибшие
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