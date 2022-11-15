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Тренер детского квадроклуба в Новоуральске погиб на СВО

Сегодня, 03:57
Фото: 1MI
На территории проведения специальной военной операции на Украине погиб тренер детского квадроклуба из Новоуральска Павел Тюнев.

О гибели свердловчанина рассказал глава ГО Вячеслав Тюменцев. Со слов градоначальника, мужчина погиб, выполняя поставленные перед ним боевые задачи. Свердловчанину было 38 лет.

Павел работал в квадроклубе для детей «Драйв Кидс». В Новоуральске его ждали супруга, два ребенка и мама. Дата прощания с военнослужащим пока неизвестна.

Павел Тюнев
Фото: Вячеслав Тюменцев
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Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим на Украине Егором Мироновым. О том, каким человеком был тагильчанин, рассказала TagilCity.ru местная жительница. С её слов, молодой человек всегда был активным и проявлял лидерские качества. Военнослужащего кремировали 14 ноября.

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