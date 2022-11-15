Тренер детского квадроклуба в Новоуральске погиб на СВО

Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим на Украине Егором Мироновым. О том, каким человеком был тагильчанин, рассказала TagilCity.ru местная жительница. С её слов, молодой человек всегда был активным и проявлял лидерские качества. Военнослужащего кремировали 14 ноября.