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Установка камер в соцзащите Нижнего Тагила обойдется в 2,5 раза дешевле

Сегодня, 06:36
Фото: 1MI
Определен подрядчик на установку видеонаблюдения в двух отделениях соцзащиты Нижнего Тагила. Подрядчик снизил начальную стоимость работ в 2,5 раза.

Всего на аукцион заявились четыре организации, начальная цена контракта составляла 406 тысяч рублей. Фирма из Магнитогорска предложила провести работы за 158 тысяч рулей, с ней и будет заключен договор.

23 новые камеры и видеорегистраторы необходимо в течение 20 дней установить в отделениях соцзащиты на улицах Металлургов, 16 и Карла Маркса, 42. 12 из них появятся в здании в центре города, а 11 — на Тагилстрое. Также подрядчику нужно настроить оборудование.

За посетителями соцзащиты в Нижнем Тагиле будут наблюдать
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В техзадании отмечается, что все материалы должны быть сертифицированными и новыми. Записи с камер будут храниться в течение 10 суток. Снимать оборудование будет места приема граждан в круглосуточном режиме.

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