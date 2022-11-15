Установка камер в соцзащите Нижнего Тагила обойдется в 2,5 раза дешевле

Всего на аукцион заявились четыре организации, начальная цена контракта составляла 406 тысяч рублей. Фирма из Магнитогорска предложила провести работы за 158 тысяч рулей, с ней и будет заключен договор.
23 новые камеры и видеорегистраторы необходимо в течение 20 дней установить в отделениях соцзащиты на улицах Металлургов, 16 и Карла Маркса, 42. 12 из них появятся в здании в центре города, а 11 — на Тагилстрое. Также подрядчику нужно настроить оборудование.
В техзадании отмечается, что все материалы должны быть сертифицированными и новыми. Записи с камер будут храниться в течение 10 суток. Снимать оборудование будет места приема граждан в круглосуточном режиме.