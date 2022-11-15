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В Екатеринбурге водитель такси вонзил нож в спину друга и пытался откусить ему уши

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
Дмитрия В., работавшего в такси, судят за покушение на убийство. Обвиняемый покалечил приятеля: воткнул в спину нож, пытался откусить уши, а после снял видео. Потерпевший остался инвалидом. Инцидент случился 8 марта текущего года на улице Академика Сахарова, 75 в Екатеринбурге.

Товарищи вместе выпивали, потом Павел Ч. уснул. Дмитрий беспричинно нанёс несколько ударов ножом своему приятелю, а после пытался откусить уши. Далее таксист встал над бесчувственным телом и начал снимать произошедшее на видео. Позже видеозапись обнаружили оперативники на сотовом телефоне задержанного.

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Далее Дмитрий позвонил в полицию и рассказал, что убил двух людей в рамках самообороны. Прибывшие на вызов правоохранители не увидели стандартной картины нападения на человека: разбросанной мебели, взломанной двери, повреждений. На полу лежал один Павел.

Со слов пострадавшего, он не понимает, за что стал жертвой агрессивного приятеля. Павел работал в МЧС, в день трагедии уснул, а проснулся уже в реанимации без возможности двигаться. Причина - в том, что лезвие ножа повредило спинной мозг.

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Во время суда нападавший не раскаялся и продолжил убеждать следствие в том, что бывший спасатель на него напал. Однако эта версия ничем не подтверждается, сообщила жена потерпевшего редакции Е1. Теперь женщина ухаживает за больным мужем и новорожденным ребенком.

Дело Дмитрия планируют завершить до конца 2022 года. Житель Екатеринбурга может отправиться за решетку на срок до 10 лет.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Таксист#Суд#Нападение#Инвалид
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