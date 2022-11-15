В Екатеринбурге водитель такси вонзил нож в спину друга и пытался откусить ему уши

Со слов пострадавшего, он не понимает, за что стал жертвой агрессивного приятеля. Павел работал в МЧС, в день трагедии уснул, а проснулся уже в реанимации без возможности двигаться. Причина - в том, что лезвие ножа повредило спинной мозг.