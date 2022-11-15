В Нижнем Тагиле водители встали в пробку на улице Кулибина из-за ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:30, в период пикового трафика. Очевидцы сообщали редакции TagilCity.ru, что на Восточном шоссе образовалась автомобильная пробка. На месте работали сотрудники ГИБДД.
Известно, что 43-летняя женщина за рулём KIA ехала на разрешающий сигнал светофора по улице Кулибина в сторону Дзержинского района. После проезда перекрёстка ей навстречу внезапно выехал автомобиль Nissan, произошло столкновение.
В результате ДТП автомобили технически повреждены, пострадавших нет, — сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.