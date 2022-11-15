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В Нижнем Тагиле водители встали в пробку на улице Кулибина из-за ДТП

Сегодня, 06:31
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на Кулибина столкнулись две иномарки

В Нижнем Тагиле утром 15 ноября две иномарки столкнулись на улице Кулибина. Никто из участников аварии не пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:30, в период пикового трафика. Очевидцы сообщали редакции TagilCity.ru, что на Восточном шоссе образовалась автомобильная пробка. На месте работали сотрудники ГИБДД. 

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Известно, что 43-летняя женщина за рулём KIA ехала на разрешающий сигнал светофора по улице Кулибина в сторону Дзержинского района. После проезда перекрёстка ей навстречу внезапно выехал автомобиль Nissan, произошло столкновение. 

В результате ДТП автомобили технически повреждены, пострадавших нет, — сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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#Юлия Степанова#ДТП#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Авария#Кулибина#Инспектор ГИБДД#Пробка
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