В Нижнем Тагиле завершили благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы»

Благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы» проходило в два этапа. В прошлом году компания «Тагилдорстрой» обустроила порядка пяти километров дорожек и экотроп, установила лавочки и урны, оригинальные скульптуры и спортивно-игровой комплекс для маломобильных тагильчан. В этом году подрядная организация построила шесть спортивных площадок и несколько игровых зон. Особым достоянием этого места считается самая современная в городе скейт-площадка площадью более тысячи квадратных метров.