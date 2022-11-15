TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле завершили благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы»

Сегодня, 12:21
Фото: TagilCity.ru
В лесополосе появилась вся инфраструктура, необходимая для прогулок горожан и занятий спортом. Итог реализации проекта благоустройства оценил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев с группой чиновников.

В Нижнем Тагиле сдали обновленную лесопарковую зону «Пихтовые горы». 14 ноября благоустроенную территорию оценили глава города Владислав Пинаев, замглавы по горхозяйству Егор Копысов и другие чиновники. Делегация прогулялась по заасфальтированным дорожкам и щебеночным экотропам, осмотрела спортивные площадки и детские городки. Территория, отметили чиновники, благоустроена с учетом потребностей маломобильных граждан. 

Несмотря на первые морозы, место пользуется популярностью среди жителей микрорайона. Здесь проводят время семьи с детьми, а также спортсмены, подростки и пожилые люди. 

Благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы» проходило в два этапа. В прошлом году компания «Тагилдорстрой» обустроила порядка пяти километров дорожек и экотроп, установила лавочки и урны, оригинальные скульптуры и спортивно-игровой комплекс для маломобильных тагильчан. В этом году подрядная организация построила шесть спортивных площадок и несколько игровых зон. Особым достоянием этого места считается самая современная в городе скейт-площадка площадью более тысячи квадратных метров.

Общая стоимость работ составила 145 миллионов рублей. Средства выделены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и программы «Формирование современной городской среды в Свердловской области», напомнил глава города Владислав Пинаев.

Давно говорили, что необходимо сделать здесь прогулочную зону. С моей точки зрения, проект удался. Радует, что он востребован. Будем продолжать работу и создавать места для комфортного отдыха тагильчан, — сказал глава Нижнего Тагила. 

Успешную реализацию проекта отметил и директор подрядной организации «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. При благоустройстве лесопарковой зоны, с его слов, строителям пришлось учитывать особенности ландшафта.

Территория изменилась кардинально. Я в этом районе вырос. Помню, как здесь были свалки мусора и простые дорожки в лесу, без освещения. Во время строительства были сложности, связанные с гористой местностью, но нам удалось реализовать намеченное проектом. Закончился очередной этап благоустройства города — ждем следующий, — сказал Игорь Васильев. 

Напомним, к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила в городе реализовали ряд масштабных проектов. В августе открыли мост через Тагильский пруд, обновленную привокзальную площадь, возведенную стелу «Город трудовой доблести».  Продолжается реконструкция Городского дворца детского и юношеского творчества.

Читайте также:
Фонтан, аллеи и скейт-площадка: парк Металлургов открыт после реконструкции в ТагилеНа фасаде ГДДЮТ в Нижнем Тагиле появилась новая вывеска«Сбылась мечта ветеранов»: стела «Город трудовой доблести» открыта в Нижнем Тагиле
#Ульяна Савина#Владислав Пинаев#Егор Копысов#Игорь Васильев#Благоустройство#Нацпроект#Пихтовые горы#Спортплощадка#Детские площадки#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив
Подпишитесь
Тайная сауна в одном из домов Тагила не привлекала внимание 10 лет. Пока не сгорела
Вчера, 15:06
Вогулы с крыльями и птицерыба. Пять самых интересных скульптур в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:49
Из-за дырявого забора вокруг садика родители в Тагиле боятся за безопасность детей
Сегодня, 12:49
В Нижнем Тагиле не мобилизовали ни одного тренера из спортивных школ
Сегодня, 12:09
Могут ли приставы арестовать карту мобилизованного свердловчанина за долги
Сегодня, 10:25
В Нижнем Тагиле водители встали в пробку на улице Кулибина из-за ДТП
Сегодня, 11:31