В Нижнем Тагиле завершили благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы»

В Нижнем Тагиле сдали обновленную лесопарковую зону «Пихтовые горы». 14 ноября благоустроенную территорию оценили глава города Владислав Пинаев, замглавы по горхозяйству Егор Копысов и другие чиновники. Делегация прогулялась по заасфальтированным дорожкам и щебеночным экотропам, осмотрела спортивные площадки и детские городки. Территория, отметили чиновники, благоустроена с учетом потребностей маломобильных граждан.
Несмотря на первые морозы, место пользуется популярностью среди жителей микрорайона. Здесь проводят время семьи с детьми, а также спортсмены, подростки и пожилые люди.
Благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы» проходило в два этапа. В прошлом году компания «Тагилдорстрой» обустроила порядка пяти километров дорожек и экотроп, установила лавочки и урны, оригинальные скульптуры и спортивно-игровой комплекс для маломобильных тагильчан. В этом году подрядная организация построила шесть спортивных площадок и несколько игровых зон. Особым достоянием этого места считается самая современная в городе скейт-площадка площадью более тысячи квадратных метров.
Общая стоимость работ составила 145 миллионов рублей. Средства выделены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и программы «Формирование современной городской среды в Свердловской области», напомнил глава города Владислав Пинаев.
Давно говорили, что необходимо сделать здесь прогулочную зону. С моей точки зрения, проект удался. Радует, что он востребован. Будем продолжать работу и создавать места для комфортного отдыха тагильчан, — сказал глава Нижнего Тагила.
Успешную реализацию проекта отметил и директор подрядной организации «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. При благоустройстве лесопарковой зоны, с его слов, строителям пришлось учитывать особенности ландшафта.
Территория изменилась кардинально. Я в этом районе вырос. Помню, как здесь были свалки мусора и простые дорожки в лесу, без освещения. Во время строительства были сложности, связанные с гористой местностью, но нам удалось реализовать намеченное проектом. Закончился очередной этап благоустройства города — ждем следующий, — сказал Игорь Васильев.
Напомним, к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила в городе реализовали ряд масштабных проектов. В августе открыли мост через Тагильский пруд, обновленную привокзальную площадь, возведенную стелу «Город трудовой доблести». Продолжается реконструкция Городского дворца детского и юношеского творчества.