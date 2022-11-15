В снегопад электричество пропало в детском саду и двух школах Екатеринбурга

Также в это время свет отключали в домах по улицам Опалихинская и Готвальда. Света не было и в лицее №12. Из-за того, что там отсутствовало и отопление, некоторые родители не согласились оставить детей на учебный день. Также в лицее не было воды, поэтому ребятам не приготовили завтрак.