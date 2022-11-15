В снегопад электричество пропало в детском саду и двух школах Екатеринбурга

ЧП произошло в утреннее время 15 ноября. Из-за этой проблемы некоторые родители решили не оставлять своих детей в учреждениях. Через несколько часов проблема была решена, свет дали, пишет Ура.ру со ссылкой на данные «Россети Урала».
Причиной отключения электроэнергиии в микрорайоне Заречный послужило технологическое нарушение в распределительной сети. Специалисты оперативно прибыли на место поломки и перевели нагрузки на резервные схемы. Уже в 9:24 утра электричество было подано в полном объеме.
Также в это время свет отключали в домах по улицам Опалихинская и Готвальда. Света не было и в лицее №12. Из-за того, что там отсутствовало и отопление, некоторые родители не согласились оставить детей на учебный день. Также в лицее не было воды, поэтому ребятам не приготовили завтрак.