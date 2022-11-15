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В снегопад электричество пропало в детском саду и двух школах Екатеринбурга

Сегодня, 07:34
Фото: 1MI

В Екатеринбурге отключили свет в детском саду и двух школах

В детском саду и двух школах Екатеринбурга отключили электроэнергию. Это детский сад №238, школа №162 и лицей №12 в Заречном микрорайоне.

ЧП произошло в утреннее время 15 ноября. Из-за этой проблемы некоторые родители решили не оставлять своих детей в учреждениях. Через несколько часов проблема была решена, свет дали, пишет Ура.ру со ссылкой на данные «Россети Урала».

Причиной отключения электроэнергиии в микрорайоне Заречный послужило технологическое нарушение в распределительной сети. Специалисты оперативно прибыли на место поломки и перевели нагрузки на резервные схемы. Уже в 9:24 утра электричество было подано в полном объеме.

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Также в это время свет отключали в домах по улицам Опалихинская и Готвальда. Света не было и в лицее №12. Из-за того, что там отсутствовало и отопление, некоторые родители не согласились оставить детей на учебный день. Также в лицее не было воды, поэтому ребятам не приготовили завтрак.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Свет#Электричество#Электроэнергия#Сбой#Детсад#Школа
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