В Свердловской области стали возить меньше грузов

Из общего числа перевезенных грузов, согласно данным Свердловскстата, 7,1 тонны доставили адресатам коммерческие организации (-10,4%), а 5,2 тонны — автотранспортные предприятия (-6,8%).
Таким образом, грузооборот в Свердловской области за девять месяцев составил 5,9 миллиона тонно-километров (-10,3%). При этом, на коммерческой основе — 4,6 миллиона тонно-километров (-15,9%) и 4,4 миллиона тонно-километров автотранспортными предприятиями (-13,9%).
Напомним, эксперты прогнозируют рост цен в России проблем с логистикой. Нехватка контейнеров для перевозок возникла из-за ухода с рынка иностранных брендов.