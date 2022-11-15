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В Свердловской области стали возить меньше грузов

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI

В Свердловской области на 10% снизился грузооборот

За девять месяцев 2022 года в Свердловской области было перевезено 21,8 миллиона тонн грузов. Это на 9,1% меньше, чем с января по сентябрь прошлого года.

Из общего числа перевезенных грузов, согласно данным Свердловскстата, 7,1 тонны доставили адресатам коммерческие организации (-10,4%), а 5,2 тонны — автотранспортные предприятия (-6,8%).

Таким образом, грузооборот в Свердловской области за девять месяцев составил 5,9 миллиона тонно-километров (-10,3%). При этом, на коммерческой основе — 4,6 миллиона тонно-километров (-15,9%) и 4,4 миллиона тонно-километров автотранспортными предприятиями (-13,9%).

Напомним, эксперты прогнозируют рост цен в России проблем с логистикой. Нехватка контейнеров для перевозок возникла из-за ухода с рынка иностранных брендов.

Новая волна роста цен на товары грозит России из-за дефицита контейнеров
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#Транспорт#Эксклюзив#Свердловская область#Статистика#Груз#Свердловскстат#Перевозки#Евгения Сафина
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