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Валерий Лимаренко: Материально-техническая база медучреждений заметно обновилась

Сегодня, 11:16
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
Станция скорой помощи Южно-Сахалинска получила спецмашину с уникальной техникой

В Южно-Сахалинске автопарк станции скорой помощи пополнили новым реанимобилем. Он оборудован всем необходимым, чтобы оказывать экстренную медицинскую помощь, проводить реанимационные действия, не дожидаясь, пока пациента доставят в стационар.

Необходимость в такой технике давно назрела: из примерно 300 вызовов в сутки 10-15 связаны с вызовом реанимобиля, когда требуется немедленная помощь человеку, например, пострадавшему в ДТП, в результате падения с высоты, а также с острыми сердечнососудистыми состояниями. Во всех этих случаях приступать к спасению жизни человека необходимо немедленно.

Часть оборудования, которая есть в новом реанимобиле, эксклюзивная, например дефибриллятор с функцией мониторинга состояния пациента. Или аппарат ИВЛ, который можно использовать и стационарно, и при переноске пациента на носилках.

До конца 2022 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Сахалинскую область ожидается поставка 12 автомобилей. А в 2023 году планируют на средства областного бюджета приобрести ещё 17. Машины уйдут в Углегорский, Корсаковский, Долинский и другие районы.

Портал Sakh.online напоминает, что по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко был запущен процесс переоснащения и модернизации регионального здравоохранения. Всё для того, чтобы   сахалинцы и курильчане могли получать своевременную качественную помощь, даже в удалённой местности. Так, в 2021 году на территорию региона началась поставка новых современных автомобилей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. За два года в область поступила 151 машина. Новый автотранспорт занят на доставке пациентов, медработников, лекарственных препаратов.

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