Восьмиклассник из Екатеринбурга играет в следж-хоккей нападающим

Денис Булатов узнал, что существует хоккей не на коньках, а на санях, и очень воодушевился. 14-летний свердловчанин с ДЦП играет в команде по следж-хоккею нападающим и привозит медали разного достоинства из разных городов России.

Так как диагноз ДЦП был поставлен Денису в годовалом возрасте, спорт был в его жизни всегда. Сначала в виде бесконечных реабилитаций и занятий адаптивной физкультурой. Денису очень нравилось плавание — в воде мальчик с церебральным параличом чувствовал себя уверенней, чем на суше. Когда я узнал о следж-хоккее, мне стало интересно, как это: сидя поехать и бросить шайбу в ворота. Я сел в сани, и сразу начало получаться. Я дал себе клятву заниматься этим спортом дальше и стараться изо всех сил, — рассказывает Денис. У следж-хоккеистов сильные руки. Нужно ехать. Еще нужно, чтобы тело было в движении, наклонялось. Следж-хоккеисты хорошо владеют балансом. Я стал мощным. Силы у меня много. Я могу на турнике поднять себя на половину своего тела. А еще я перестал стесняться. Раньше я был застенчивый, прятался у кого-то за спиной. А потом вышел с соревнований и вообще не стесняюсь. Действую просто от своего сердца, — говорит спортсмен. Денис Булатов занимается в детской следж-хоккейной команде «Уралец» в Екатеринбурге. Тренер Дмитрий Сергеевич Теплоухов нравится ребятам тем, что терпеливо объясняет и хорошо разбирает прошедшие игры. После соревнований и турниров открывается второе дыхание. Хочется еще больше и лучше играть. Если не выиграли — не расстраиваюсь. Наблюдаю игру более сильных ребят. Запоминаю, чему предстоит научиться. Лично я все время на позитиве, — говорит Денис. В Открытом турнире по следж-хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок Ярослава Мудрого» ребята заняли третье место. У Дениса Булатова есть очень стильная медаль «Серия товарищеских матчей по хоккею-следж город Саратов май 2022 года». В поселке Сириус Краснодарского края в 2022 году проходило зрелищное важное мероприятие по адаптивному хоккею — Всероссийский Фонбет-фестиваль Hockey Family Fest. Денис Булатов вернулся из поездки с медалью «За волю к победе» и впечатленный красотой и теплом города Сочи. В команде чувствуешь поддержку, сплоченность. Мы уже съездили на несколько турниров. Где-то завоевывали первые места, где-то призовые. Порой просто получали опыт игры с соперником. Каждый раз это было волнительно и захватывающе. Вся команда со мной дружит. Бывает, и не сходимся во мнениях. Но когда начинается игра, мы сразу миримся и идем в бой всей командой, — говорит Денис. Денис признается, что у него есть секрет: Вот я упал, нет больше сил ни ехать, ни встать, ни бегать. Потом я ищу в себе второе дыхание. Я встаю, как будто перезагрузился, как компьютер. С новыми силами соревнуюсь дальше. Защитником в команде играет 11-летний младший брат Женя. Проект #безграничные_возможности2022 просит Женю рассказать о брате: Денис честный. Помогает в игре и жизни. Дает пас, чтобы я забил шайбу. Хочет стать сильнее. Старается, чтобы команда выиграла. Дома братья вместе рисуют и лепят из пластилина героев мультфильмов и компьютерных игр. Семья в выходные обожает играть в настольные игры. Рисование и лепка помогают расслабиться и найти гармонию. Чтобы с силами продолжать учиться и тренироваться. Когда придумали новый фильм про трансформера, я нарисовал трансформера в новой обертке и могу дать его на реализацию фильма. Я бы мог быть модельером, — говорит Денис Булатов. Юный спортсмен считает, что следж-хоккей — динамичный, интересный и перспективный: Я развиваюсь физически. Я знаю, что нужен команде, а это важно! Надеюсь, что этот вид спорта со мной надолго. Скоро мы все вырастем, и нам нужна будет взрослая команда.