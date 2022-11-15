ВСК стал обладателем премии «Качество обслуживания и права потребителей»

Как сообщает, компании, ставшие лауреатами премии, награждали во время торжественной церемонии в Сочи. ВСК оказалась непревзойденной в номинации «Финансовая грамотность и открытость» (входит в категорию «Цифровые решения в страховании»). Кому достанется премия, решал экспертный совет путем голосования. Члены совета учитывали результаты потребительских тестов и индекс NPS, который разработан исследовательским холдингом Romir.
Данной общественно значимой премии удостаиваются самые успешные проекты, связанные с обеспечением прав потребителей. При этом в расчет брался еще один критерий — высокий уровень обслуживания клиентов. Премия нацелена на то, чтобы обеспечить устойчивое развитие и конкурентный потенциал отечественного рынка товаров и услуг.
По информации гендиректора Страхового Дома ВСК Александра Тарновского, высокий уровень обслуживания клиентов — в списке приоритетов компании. Запросам клиентов уделяют особое внимание. Компания стремится как можно лучше обслуживать своих клиентов путем внедрения инноваций и IT-технологий. «Высокая оценка экспертного совета и клиентов компании — подтверждение правильного выбора вектора развития ВСК», — заявил он.