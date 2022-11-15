Юрий Власов. Макеевский богатырь, писатель и политик

В состав сборной Советского Союза по тяжелой атлетике Юрий Власов попал в 1957 году, и началась самая настоящая золотая эра уроженца Макеевки. За десять лет, а из профессионального спорта богатырь ушел в 1967 году, он выиграл четыре чемпионата мира (1959, 1961, 1962 и 1963), шесть чемпионатов Европы (1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964), пять чемпионатов Советского Союза. Кстати, в 1958 году союзный чемпионат проходил в городе Сталино, и на родной земля Юрий Власов занял третье место. За это время «Самый сильный человек мира» (это звание еще нужно было завоевать) установил 28 (по другим данным 31) мировой и 41 национальный рекорд.