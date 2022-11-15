За вымогательство 10 млн у жены военнопленного двум жителям Тагила вынесен приговор

В марте 2022 года двое жителей Нижнего Тагила и житель Мурманска вымогали у женщины 10 миллионов рублей. Такую сумму они просили за сохранение жизни мужу, который уехал на спецоперацию на Украине.
По данным обвинения, один из мужчин связался с жительницей Дзержинска и заявил, что муж находится в плену. Чтобы сохранить ему жизнь, супруга должна была перевести указанную сумму на банковскую карту. Злоумышленники звонили каждый час и требовали деньги. Когда женщина заявила, что таких денег у нее нет, то мужчины посоветовали взять кредит на 400 тысяч рублей.
Когда злоумышленники получили отказ, то стали угрожать убийством. Они прислали фото мужчины, который лежит лицом вниз на земле. После этого потерпевшая написала заявление в полицию.
Подозреваемые были найдены и задержаны в течение трех дней. Установлено, что жители Нижнего Тагила в схеме выступали в качестве посредников.
Сначала уголовное дело было возбуждено по статье за вымогательство группой лиц, но затем оно было переквалифицировано на статью за покушение на преступление и мошенничество в крупном размере, пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Оба мужчины в результате были признаны виновными. Один из них получил два года лишения свободы, а второй — 1 год. Отбывать наказание мужчины будут в колонии общего режима.