За вымогательство 10 млн у жены военнопленного двум жителям Тагила вынесен приговор

По данным обвинения, один из мужчин связался с жительницей Дзержинска и заявил, что муж находится в плену. Чтобы сохранить ему жизнь, супруга должна была перевести указанную сумму на банковскую карту. Злоумышленники звонили каждый час и требовали деньги. Когда женщина заявила, что таких денег у нее нет, то мужчины посоветовали взять кредит на 400 тысяч рублей.