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За вымогательство 10 млн у жены военнопленного двум жителям Тагила вынесен приговор

Сегодня, 17:40
Двум жителям Нижнего Тагила, которые под видом украинских военных вымогали у жены военнослужащего выкуп в размере 10 млн рублей, вынесен приговор в Дзержинске Нижегородской области.

В марте 2022 года двое жителей Нижнего Тагила и житель Мурманска вымогали у женщины 10 миллионов рублей. Такую сумму они просили за сохранение жизни мужу, который уехал на спецоперацию на Украине.

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По данным обвинения, один из мужчин связался с жительницей Дзержинска и заявил, что муж находится в плену. Чтобы сохранить ему жизнь, супруга должна была перевести указанную сумму на банковскую карту. Злоумышленники звонили каждый час и требовали деньги. Когда женщина заявила, что таких денег у нее нет, то мужчины посоветовали взять кредит на 400 тысяч рублей.

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Когда злоумышленники получили отказ, то стали угрожать убийством. Они прислали фото мужчины, который лежит лицом вниз на земле. После этого потерпевшая написала заявление в полицию.

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Подозреваемые были найдены и задержаны в течение трех дней. Установлено, что жители Нижнего Тагила в схеме выступали в качестве посредников.

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Сначала уголовное дело было возбуждено по статье за вымогательство группой лиц, но затем оно было переквалифицировано на статью за покушение на преступление и мошенничество в крупном размере, пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Оба мужчины в результате были признаны виновными. Один из них получил два года лишения свободы, а второй — 1 год. Отбывать наказание мужчины будут в колонии общего режима.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Нижний Тагил#Мошенничество#Полиция#Суд#Приговор
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