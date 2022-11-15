Заболеваемость ОРВИ растет в Свердловской области

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Богдановиче, Сухом Логе, Асбесте, поселке Свободный под Нижним Тагилом. В Екатеринбурге выявлено 14,1 тысячи заболевших. Это на 25,3% больше уровня прошлой недели. В среднем по области 62% заболевших составляют дети, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
За неделю в рамках мониторинга лаборатории обследовали 106 человек. Среди полученных результатов 22,6% составили риновирусы. Также выделены метапневмовирусы, сезонный коронавирус, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирус, SARS-CoV-2, боковирусы.
По данным ведомства, вакцинация от гриппа в Свердловской области продвигается медленными темпами. На данный момент прививки поставили 1,27 млн человек. Это только треть от нужного количества.