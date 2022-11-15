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«Зашел в кусты и оставил»: японского хина выкинули на улицу в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:56
Фото: 1MI

Мужчина выкинул из авто собаку в Нижнем Тагиле

Собаку породы японский хин выкинули на улицу в Нижнем Тагиле. Пса высадил из машины и отнес в кусты неизвестный мужчина. Неравнодушные тагильчанки нашли старое животное 11 ноября и забрали домой.

Две девушки — Олеся Зайниева и её подруга — шли из торгового центра DEPO в сторону заправки. Там они увидели, что вдалеке останавливается автомобиль, из него выходит неизвестный мужчина и идет по направлению к кустам.

[Мужчина] зашел в небольшие кусты и оставил что-то там. Мы сначала и не поняли, что это было животное. Затем сел обратно в машину и уехал в сторону Екатеринбурга по Свердловскому шоссе. Когда подошли, увидели, что это маленькая безобидная собачка, — рассказала Олеся Зайниева редакции TagilCity.ru.
Брошенный пёс породы японский хин
Фото: "КОТОПЁС-НТ"
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Девушки испугались за жизнь и здоровье животного, брошенного в Нижнем Тагиле. Они приняли решение забрать японского хина домой.

Рядом с этим полем и кустами находится лес и рядом дорога. Страшно представить, что было бы с собакой, если бы нас не оказалось рядом, ведь там мало кто ходит, обычно все на машинах ездят, — тревожится собеседница.
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История закончилась благополучно: после публикации объявления о поиске передержки или постоянных хозяев брошенный питомец быстро обрел новый дом.

Её забрали очень хорошие люди, которые подарят ей настоящую, любящую семью, которая никогда её не предаст. Собачка будет жить недалеко от Нижнего Тагила, — поделилась Олеся с изданием TagilCity.ru.
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