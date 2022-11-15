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Жители Нижнего Тагила на фоне мобилизации стали чаще обращаться к психологам

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила приходят к специалистам с разными проблемами, самыми частыми стали повышенная тревожность и панические атаки после объявления частичной мобилизации. Специалисты по медицинской психологии рассказали TagilCity.ru о причинах, а также дали советы по снижению уровня напряженности.

У пациентов усилилось чувство тревоги и неуверенности в будущем. По мнению психолога Юлии Синявской, главной причиной повышенного спроса на услуги специалистов стала нестабильная социально-экономическая ситуация.

Обращений стало намного больше, это сказывается и на практике, больше людей обращаются с темой тревоги, неуверенности в будущем. На этом фоне обострились семейные противоречия, актуализировалась тема одиночества, — отметила специалист.

Такая тенденция прослеживается в течение последних лет. Логично, что происходящее в стране и в мире не может нас не тревожить, уверен медицинский психолог Евгений Мелкозёров. В его практике количество обращений тоже увеличилось.

И на это есть все основания. А если учесть и предыдущие два года пандемии, то произошла наслойка напряжения. Не успели отойти от одной тревоги и тут же погрузились в другую, еще более сильную, — поделился специалист с TagilCity.ru.

В последний год люди стали более подвержены паническим атакам и тревожности, отметил Евгений Мелкозёров.

Другой наш спикер уверен, что в ситуации, когда нельзя повлиять на события, нужно переключиться на текущие дела. На те, в которых просматривается «горизонт будущего».

Очень помогает объединение в малые группы — семья, коллеги, друзья или группы поддержки, где можно совместно практиковать психологические упражнения, заниматься спортом или творчеством. Все, что центрирует на жизни здесь и сейчас, — уверяет Юлия Синявская.

Кроме того, редакция TagilCity.ru напоминает про материал, посвященный экспертным советам семьям мобилизованных.

В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
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#Юлия Степанова#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Спецоперация#Психологи#Помощь#Психбольница
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