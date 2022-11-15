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Жители Тагила чаще обращаются к психологу, а автолюбители переживают из-за парковки

Сегодня, 15:17
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила стали чаще обращаться к психологу, а автолюбители переживают из-за парковки у нового МФЦ. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 15 ноября.

Жители Нижнего Тагила приходят к специалистам с разными проблемами, самыми частыми стали повышенная тревожность и панические атаки после объявления. Психологи это связывают с объявленной президентом РФ 21 сентября частичной мобилизации. Психологи рассказали TagilCity.ru о причинах таких проблем, а также дали некоторые советы.

Жители Нижнего Тагила на фоне мобилизации стали чаще обращаться к психологам
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Тагильчане стали задумываться о том, как они будут парковаться у здания бывшего «Тагилбанка», куда в новом году переедет МФЦ. Автомобилисты уверены, что здесь нельзя будет найти свободного места для парковки.

Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
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С начала года в Свердловской области стали производить меньше молока, яиц и мяса в сравнении с прошлым годом. При этом в 2022 году урожайность овощей и зерновых культур  была выше, чем годом ранее. 

Меньше молока, яиц и мяса стали производить в Свердловской области
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Из-за дырявого забора за безопасность детей в детском саду № 201 переживает тагильчанка Екатерина. Женщина волнуется, ведь убеждена, что здание очень старое и не соответствует антитеррористическим требованиям.

Из-за дырявого забора вокруг садика родители в Тагиле боятся за безопасность детей
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Некоторые призванные в рамках частичной мобилизации из Свердловской области имеют долги, которыми занимаются приставы. Журналисты TagilCity.ru разбирались, могут ли они наложить арест на карту с довольствием и продолжить взыскания.

Могут ли приставы арестовать карту мобилизованного свердловчанина за долги
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Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
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