Жители Тагила чаще обращаются к психологу, а автолюбители переживают из-за парковки

Жители Нижнего Тагила приходят к специалистам с разными проблемами, самыми частыми стали повышенная тревожность и панические атаки после объявления. Психологи это связывают с объявленной президентом РФ 21 сентября частичной мобилизации. Психологи рассказали TagilCity.ru о причинах таких проблем, а также дали некоторые советы.
Тагильчане стали задумываться о том, как они будут парковаться у здания бывшего «Тагилбанка», куда в новом году переедет МФЦ. Автомобилисты уверены, что здесь нельзя будет найти свободного места для парковки.
С начала года в Свердловской области стали производить меньше молока, яиц и мяса в сравнении с прошлым годом. При этом в 2022 году урожайность овощей и зерновых культур была выше, чем годом ранее.
Из-за дырявого забора за безопасность детей в детском саду № 201 переживает тагильчанка Екатерина. Женщина волнуется, ведь убеждена, что здание очень старое и не соответствует антитеррористическим требованиям.
Некоторые призванные в рамках частичной мобилизации из Свердловской области имеют долги, которыми занимаются приставы. Журналисты TagilCity.ru разбирались, могут ли они наложить арест на карту с довольствием и продолжить взыскания.