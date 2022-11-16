4-летний ребенок ходил один босиком по снегу в Южноуральске

После этого гость вышел на улицу, а ребёнок решил последовать за мужчиной. Последний, заметив идущего за собой 4-летнего мальчика, отвел его в ближайший банк, где несовершеннолетнему оказали помощь местные сотрудники. Банковские работники вызвали скорую помощь и полицию. Малыша отвезли в больницу, медики диагностировали у него обморожение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.