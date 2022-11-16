4-летний ребенок ходил один босиком по снегу в Южноуральске

4-летний мальчик ходил голыми ногами по снегу при морозе в -7 градусов. Незадолго до этого мать малыша ушла за другими детьми. Сын остался дома с отцом, который выпивал в компании знакомого и уснул.
После этого гость вышел на улицу, а ребёнок решил последовать за мужчиной. Последний, заметив идущего за собой 4-летнего мальчика, отвел его в ближайший банк, где несовершеннолетнему оказали помощь местные сотрудники. Банковские работники вызвали скорую помощь и полицию. Малыша отвезли в больницу, медики диагностировали у него обморожение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Против мамы пострадавшего составлен административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Семья состоит на профилактическом учёте, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.