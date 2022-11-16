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4 новых машины за 5,8 млн рублей закупит администрация Нижнего Тагила

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила объявила закупку четырех автомобилей. На них выделено 5,8 миллиона рублей.

Согласно документам на сайте госзакупок, администрация на вышеуказанную сумму планирует приобрести седаны B-класса. На одну машину потратят по 1 млн 453 тысячи рублей.

По требованиям, автомобили в длину должны составлять от 4410 до 4620 мм, иметь бензиновый двигатель мощностью от 100 до 150 лошадиных сил, механическую коробку передач, от двух подушек безопасности, обогрев и некоторые другие характеристики. Также администрация указала, что зеркала и ручки дверей должны быть одного цвета с машиной. 

Закупку опубликовала администрация Нижнего Тагила. А заказчиком выступают управление культуры, управление по развитию физкультуры, администрации Тагилстроевского и Дзержинского районов Нижнего Тагила.

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Машины приобретут за счет средств местного бюджета. Заявки можно подавать до 23 ноября. Срок исполнения контракта установлен на 30 декабря.

#Транспорт#Нижний Тагил#Автомобили#Машины#Покупка#Елена Озерова
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