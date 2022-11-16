4 новых машины за 5,8 млн рублей закупит администрация Нижнего Тагила

По требованиям, автомобили в длину должны составлять от 4410 до 4620 мм, иметь бензиновый двигатель мощностью от 100 до 150 лошадиных сил, механическую коробку передач, от двух подушек безопасности, обогрев и некоторые другие характеристики. Также администрация указала, что зеркала и ручки дверей должны быть одного цвета с машиной.