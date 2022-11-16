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4 тысячи фотографий обнаженных студенток вуза опубликовал преподаватель в Челябинске

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI
В закрытой группе «ВКонтакте» преподаватель ОБЖ ЮУрГИИ Сергей Панасенко выложил около 4 тысяч фотографий порнографического и эротического содержания. На них опознали студенток вуза.

О домогательствах со стороны педагога ректорат узнал из жалоб девушек. Правоохранители провели проверку и выяснили, что Сергей Панасенко, занимающийся преподавательской деятельностью, имеет личную группу в социальной сети, в которую выкладывает запрещенные фотографии.

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Полицейские получили снимки экрана со стены сообщества для дальнейших разбирательств, сообщает Ура.ру. В результате проведенной проверки будет дана правовая оценка содержимому фотографий. В отношении Панасенко возбудят уголовное дело, если снимки признают порнографическими.

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Неизвестно, продолжает ли педагог свою деятельность в стенах учебного заведения, однако правоохранительные органы подтверждают получение заявления в его адрес.

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