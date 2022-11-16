4 тысячи фотографий обнаженных студенток вуза опубликовал преподаватель в Челябинске

О домогательствах со стороны педагога ректорат узнал из жалоб девушек. Правоохранители провели проверку и выяснили, что Сергей Панасенко, занимающийся преподавательской деятельностью, имеет личную группу в социальной сети, в которую выкладывает запрещенные фотографии.
Полицейские получили снимки экрана со стены сообщества для дальнейших разбирательств, сообщает Ура.ру. В результате проведенной проверки будет дана правовая оценка содержимому фотографий. В отношении Панасенко возбудят уголовное дело, если снимки признают порнографическими.
Неизвестно, продолжает ли педагог свою деятельность в стенах учебного заведения, однако правоохранительные органы подтверждают получение заявления в его адрес.