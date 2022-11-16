4 тысячи фотографий обнаженных студенток вуза опубликовал преподаватель в Челябинске

О домогательствах со стороны педагога ректорат узнал из жалоб девушек. Правоохранители провели проверку и выяснили, что Сергей Панасенко, занимающийся преподавательской деятельностью, имеет личную группу в социальной сети, в которую выкладывает запрещенные фотографии.