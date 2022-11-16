Арбуз, цыгане, близнецы: жители Нижнего Тагила озвучили сериал для Первого канала

В 2018 году для «Первого» снимали телесериал «Русалки»: детективную историю о расследовании гибели женщины, которую на протяжении 14 лет удерживали вдали от цивилизации, а после убили. Первый эпизод первого сезона вышел в эфир 10 сентября 2022 года. В конце декабря выйдет последняя серия.
В центре сюжета — следователь местного ОВД Рита, которая займется поиском убийцы своей сестры-близняшки. В процессе девушка узнает жуткие тайны своей семьи, а также поймет: близкие и друзья — вовсе не те, за кого себя выдают, обещает «Кинопоиск».
В ролях: Иева Андреевайте, Пётр Фёдоров, Михаил Горевой, Дарья Мороз, Евгения Дмитриева и многие другие. Закадровыми «голосами» (скрипами, хрустом, шумом толпы) «говорят» актеры озвучки нижнетагильского музыкального агентства «Братья Карабановы».
Если прислушаться, знакомые музыкантов услышат тагильчанина Алексея Слуцкого, Галину Лебединскую, Марину Мелькову, Бориса Казакова и других. Редакция TagilCity.ru решила узнать, как и что именно озвучивали жители Нижнего Тагила, и обратилась к директору студии Александру Карабанову.
К тому времени, как в музыкальное агентство «Братья Карабановы» поступил заказ на озвучку сериала, команда уже набралась опыта на игровых роликах, рекламе и короткометражных фильмах.
На дворе стоял 18 год. В то время был бум сериалов. Снимали все и вся, и помногу. Соответственно, многие московские студии просто не справлялись уже с объемом. И часть работы доверили нам, так как мы себя уже хорошо зарекомендовали, — рассказал редакции TagilCity.ru Александр Карабанов.
В сериале «Русалки» команда из Нижнего Тагила озвучивала все сцены с массовкой (в профессиональной среде называются «гуры») и проработала шумовые эффекты («фоли»).
Чтобы было понятнее, на съемочной площадке такими вещами обычно не занимаются. Там важно снять картинку и звук основных героев. А голоса из массовки пишутся уже в студиях. Шумы, соответственно, тоже. Какая-то часть берется с площадки, остальное уже дорабатывается в студии, — поделился нюансами собеседник.
Подготовка к работе стартовала после получения технического задания и серии, которую нужно озвучить. Когда все материалы были на руках, начался мозговой штурм: подбор актеров озвучки, мысли о том, как и когда записывать, исходя из ситуации в кадре.
Какую-то часть шумов можно заменить уже записанными (библиотечными), но большую часть звуков приходилось создавать и записывать сразу исходя из того, что происходит в кадре. Составляешь список всех шумов и того, что для них требуется, — раскрывает секреты профессии Александр.
Далеко не всегда скрип, стук и прочие мелкие детали, без которых не сложить целостной картины, записываются при помощи подручных средств. Временами приходится разыскивать экзотику — например, арбуз посреди зимы.
В нашем случае нам даже пришлось купить египетский арбуз, что бы озвучить его разрезание. Не так часто в январе мы едим арбузы, — улыбается собеседник.
Больше всего Александру Карабанову запомнилась озвучка сцены, где цыгане ломились в ворота.
Собрались все, кто был на студии, посадили меня на стул, и начали качать во все стороны, крича разные фразы. Со стороны это выглядело каким-то сумасшествием, а нам было смешно, — вспоминает директор «Братьев Карабановых».
Всё, что зритель услышит при просмотре «Русалок» (тех частей, которые не касаются прямых диалогов) — работа «Братьев Карабановых» из Нижнего Тагила.
Это был бесценный опыт. Посмотрели всю работу над озвучкой кино изнутри. Скажу так: работа очень трудозатратная и по времени, и по усилиям, постоянно таким заниматься не очень бы хотелось. Но, иногда, очень даже, — подытожил тагильчанин.
В завершении Александр добавил: голосами толпы, разговорами прохожих и шумом среды со зрителями сериала будут говорить именно они — жители Нижнего Тагила.
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