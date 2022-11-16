Диетолог Гинзбург рассказал, чем заменить майонез на новогоднем столе

В процессе приготовления блюд для новогоднего застолья лучше использовать майонез на оливковом, а не на подсолнечном масле. Избыток майонеза на оливковом масле не так критичен для организма. Вместе с тем, даже такой майонез все равно остается очень калорийным и тяжело усваиваемым продуктом, подчеркнул диетолог. Поэтому, добавил он, сметана так или иначе будет гораздо полезнее и не так навредит организму, как майонез.