Диетолог Гинзбург рассказал, чем заменить майонез на новогоднем столе

В интервью NEWS.ru специалист отметил: из блюд лучше исключить майонез, а идеальной альтернативой ему станет сметана. “Я бы посоветовал заменить майонез на новогоднем столе сметаной, жирностью не больше 15%”, – сказал Гинзбург.
В процессе приготовления блюд для новогоднего застолья лучше использовать майонез на оливковом, а не на подсолнечном масле. Избыток майонеза на оливковом масле не так критичен для организма. Вместе с тем, даже такой майонез все равно остается очень калорийным и тяжело усваиваемым продуктом, подчеркнул диетолог. Поэтому, добавил он, сметана так или иначе будет гораздо полезнее и не так навредит организму, как майонез.