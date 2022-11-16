Добровольцы СВО получат статус ветеранов России

Помимо этого, в документе говорится о статусе инвалида военных действий. Он также будет даваться добровольцам СВО, получившим ранения или травмы, сообщают «Новые известия».
Отмечается, что все ветераны могут рассчитывать на 32%-ю прибавку к пенсионным выплатам, налоговые льготы, льготы на проезд, оплату ЖКХ, а также госпошлины.
Помимо этого, такая категория мужчин вправе претендовать на улучшение жилищных условий, санаторно-курортное лечение, приоритетное поступление в университеты.
Напомним, что, ранее, в октябре, парламентарии Госдумы в третьем чтении приняли закон, закрепляющий статус добровольческих формирований.