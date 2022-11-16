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Добровольцы СВО получат статус ветеранов России

Сегодня, 13:39
Фото: 1MI
Совет федерации одобрил закон, согласно которому все мужчины, которые отправились на спецоперацию добровольцами, получат статус ветеранов боевых действий России.

Помимо этого, в документе говорится о статусе инвалида военных действий. Он также будет даваться добровольцам СВО, получившим ранения или травмы, сообщают «Новые известия».

Отмечается, что все ветераны могут рассчитывать на 32%-ю прибавку к пенсионным выплатам, налоговые льготы, льготы на проезд, оплату ЖКХ, а также госпошлины.

Помимо этого, такая категория мужчин вправе претендовать на улучшение жилищных условий, санаторно-курортное лечение, приоритетное поступление в университеты.

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Напомним, что, ранее, в октябре, парламентарии Госдумы в третьем чтении приняли закон, закрепляющий статус добровольческих формирований.

#Елена Озерова#Общество#Военные#Статус#Ветераны#Операция на Украине
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