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Экс-полицейским в Екатеринбурге смягчен приговор за изнасилование проститутки в авто

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
Бывшим полицейским, которые изнасиловали женщину легкого поведения в служебной машине в Екатеринбурге, смягчили приговор.

Речь идет о бывших стражах порядка Вадиме Мустафине и Вячеславе Тропине. По версии следствия, они изнасиловали 22-летнюю проститутку в служебной машине. Теперь им смягчили приговоры на два и один месяц соответственно.

При этом их подельник Андрей Бессарабов не смог добиться от суда аналогичных смягчений, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В целом, срок Мустафину снижен до 5 лет 10 месяцев заключения, Тропину до 5 лет 5 месяцев. Ранее приговором им были назначены более длительные сроки: 6,5 и 5,5 лет заключения. Бессарабов остался с прежде назначенным ему наказанием - пять лет колонии. Его срок оставили без изменений.

Защитники бывших полицейских сумели добиться смягчения в связи с появившимися деталями того ЧП. Суд счел эти аргументы весомыми.

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Напомним, что трое мужчин работали в полку ППС. Адвокаты заключенных настаивали, что экс-полицейские не виноваты в произошедшем и их оговорили. Но после разбирательств наказание получили и сами сотрудники ППС, и их начальники.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Насилие#Изнасилование#Приговор#Полицейские
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