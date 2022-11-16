Экс-полицейским в Екатеринбурге смягчен приговор за изнасилование проститутки в авто

В целом, срок Мустафину снижен до 5 лет 10 месяцев заключения, Тропину до 5 лет 5 месяцев. Ранее приговором им были назначены более длительные сроки: 6,5 и 5,5 лет заключения. Бессарабов остался с прежде назначенным ему наказанием - пять лет колонии. Его срок оставили без изменений.