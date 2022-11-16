«Гиблое место»: ГАЗель вылетела на тротуар и снесла светофор на Вые в Нижнем Тагиле

По словам очевидцев, на этом перекрестке очень часто происходят аварии, несмотря на установленные отдельные фазы светофоров для автомобилей и пешеходов.
Гиблое место какое-то. Чуть ли не каждую неделю у «Смака» на Вые происходят аварии. И это уже не первый случай, когда машины вылетают на тротуар. А там очень оживленный перекресток, пешеходы могут пострадать, — рассказал подписчик TagilCity.ru Артем.
На фотографиях, присланных в редакцию тагильчанином, на тротуаре у места аварии действительно достаточно много людей. У магазина лежит вывернутый столб со знаком пешеходного перехода и светофором. Также ГАЗель повредила несколько пролетов забора и стояла посреди проезжей части.
В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила журналисту TagilCity.ru сообщили, что в ДТП обошлось без пострадавших, однако оба автомобиля получили механические повреждения.
Виновником аварии стал водитель Kia, который при повороте налево со стороны улицы Космонавтов не пропустил ГАЗель, двигавшуюся в прямом направлении. В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение правил проезда перекрестков.