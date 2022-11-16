«Гиблое место»: ГАЗель вылетела на тротуар и снесла светофор на Вые в Нижнем Тагиле

На фотографиях, присланных в редакцию тагильчанином, на тротуаре у места аварии действительно достаточно много людей. У магазина лежит вывернутый столб со знаком пешеходного перехода и светофором. Также ГАЗель повредила несколько пролетов забора и стояла посреди проезжей части.