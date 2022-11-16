ИП заплатит пенсионерке за падение на крыльце, а в Тагиле ищут школьного водителя

Предприниматель из Нижнего Тагила заплатит пенсионерке 3,9 тысячи рублей моральной компенсации за падение на скользком льду возле подъезда. Деньги бабушка получит по суду. Изначально она запрашивала еще 39 тысяч рублей – это сумма, потраченная на лечение. Но суд ей отказал.