TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ИП заплатит пенсионерке за падение на крыльце, а в Тагиле ищут школьного водителя

Сегодня, 14:39
Фото: 1MI
Предприниматель заплатит пенсионерке за падение на крыльце, а в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 16 ноября.

Предприниматель из Нижнего Тагила заплатит пенсионерке 3,9 тысячи рублей моральной компенсации за падение на скользком льду возле подъезда. Деньги бабушка получит по суду. Изначально она запрашивала еще 39 тысяч рублей – это сумма, потраченная на лечение. Но суд ей отказал.

ИП в Нижнем Тагиле заплатит пенсионерке за падение на скользком крыльце
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле не хватает водителей школьных автобусов. Требования к вакансии серьезные, поэтому никто из подходящих соискателей пока не откликнулся. Вакансия висит на сайте объявлений уже два месяца.

Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса
Узнать подробнее

Работников литейных цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле переводят на механосборочное производство для выполнения гособоронзаказа. В цехах УВЗ, чтобы их работа не остановилась, останется минимальное число работников.

«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ
Узнать подробнее

На одном из перекрестков в Нижнем Тагиле, водитель ГАЗели снес светофор и несколько пролетов забора на тротуаре. Позже она некоторое время стояла на проезжей части.

«Гиблое место»: ГАЗель вылетела на тротуар и снесла светофор на Вые в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Стали известны даты внесения инициатив в администрацию Нижнего Тагила. Свои проекты можно приносить с 28 ноября 2022 года до 1 сентября 2023 года в экономическом управлении администрации Нижнего Тагила.

Стали известны даты внесения инициатив в администрацию Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Падение#Суд#Предприниматель#Деньги#Лечение#ДТП#Авария#Водитель#Школьный водитель#Вакансии#Завод#Цех
Подпишитесь
Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса
Сегодня, 12:49
Арбуз, цыгане, близнецы: жители Нижнего Тагила озвучили сериал для Первого канала
Сегодня, 19:27
Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
Вчера, 14:13
Около 200 долгожителей-ветеранов ВОВ осталось в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:28
«Орет на всю округу»: тагильчанка пожаловалась на назойливую уличную рекламу
Сегодня, 20:47
«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ
Сегодня, 11:07