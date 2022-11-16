ИП заплатит пенсионерке за падение на крыльце, а в Тагиле ищут школьного водителя

Предприниматель из Нижнего Тагила заплатит пенсионерке 3,9 тысячи рублей моральной компенсации за падение на скользком льду возле подъезда. Деньги бабушка получит по суду. Изначально она запрашивала еще 39 тысяч рублей – это сумма, потраченная на лечение. Но суд ей отказал.
В Нижнем Тагиле не хватает водителей школьных автобусов. Требования к вакансии серьезные, поэтому никто из подходящих соискателей пока не откликнулся. Вакансия висит на сайте объявлений уже два месяца.
Работников литейных цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле переводят на механосборочное производство для выполнения гособоронзаказа. В цехах УВЗ, чтобы их работа не остановилась, останется минимальное число работников.
На одном из перекрестков в Нижнем Тагиле, водитель ГАЗели снес светофор и несколько пролетов забора на тротуаре. Позже она некоторое время стояла на проезжей части.
Стали известны даты внесения инициатив в администрацию Нижнего Тагила. Свои проекты можно приносить с 28 ноября 2022 года до 1 сентября 2023 года в экономическом управлении администрации Нижнего Тагила.