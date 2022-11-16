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Крейсеры и подводные лодки юных техников из Нижнего Тагила стали лучшими в турнире

Сегодня, 05:00
Фото: Телекомпания "Тагил-ТВ"
В объединенном турнире Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов юные судомоделисты из Нижнего Тагила представили собранные вручную крейсеры, корабли, подводные лодки и стали лучшими.

Миниатюры настоящих морских судов собирают на «Станции юных техников», и собирают профессионально. В доказательство — 9 медалей разного достоинства, которые юные жители Нижнего Тагила привезли с соревнований судомоделистов в Томске.

На состязаниях город представляли Петр Антропович и Дмитрий Чирьев, которые на протяжении 7 лет развивают своё хобби. Вместе с детьми участником мероприятия стал педагог Алексей Паньшин, который взял «серебро» и «золото» на двух моделях.

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Первыми критериями, которые оценивали жюри, были качество окраски и выполнение мелких деталей — стендовая оценка. Далее — ходовые испытания на воде, на которые отводилось по 3 попытки.

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Сегодня судомоделисты из Нижнего Тагила изготавливают подводную лодку, которую представят на грядущих соревнованиях, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

#Анна Варнакина#Дети#Корабли#Соревнования#Нижний Тагил#Город
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