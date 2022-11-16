Крейсеры и подводные лодки юных техников из Нижнего Тагила стали лучшими в турнире

На состязаниях город представляли Петр Антропович и Дмитрий Чирьев, которые на протяжении 7 лет развивают своё хобби. Вместе с детьми участником мероприятия стал педагог Алексей Паньшин, который взял «серебро» и «золото» на двух моделях.