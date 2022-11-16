Крейсеры и подводные лодки юных техников из Нижнего Тагила стали лучшими в турнире

Миниатюры настоящих морских судов собирают на «Станции юных техников», и собирают профессионально. В доказательство — 9 медалей разного достоинства, которые юные жители Нижнего Тагила привезли с соревнований судомоделистов в Томске.
На состязаниях город представляли Петр Антропович и Дмитрий Чирьев, которые на протяжении 7 лет развивают своё хобби. Вместе с детьми участником мероприятия стал педагог Алексей Паньшин, который взял «серебро» и «золото» на двух моделях.
Первыми критериями, которые оценивали жюри, были качество окраски и выполнение мелких деталей — стендовая оценка. Далее — ходовые испытания на воде, на которые отводилось по 3 попытки.
Сегодня судомоделисты из Нижнего Тагила изготавливают подводную лодку, которую представят на грядущих соревнованиях, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».