Медицинский гений Донбасса: труды и новаторство пермяка Бориса Стинского

Но Стинский не спешил почивать на лаврах. Его коллеги вспоминают, что Борис приходил на работу с рассветом, а уходил лишь тогда, когда в отделении не оставалось почти никого из сотрудников. Требовательный к себе, он был требователен и к подчинённым: те, кто работал без особой старательности, в отделении не задерживались. Талантливый медик не пренебрегал рутиной. Он не только лечил и занимался административной работой, но и чутко следил за порядком, контролировал все сферы работы отделения. Например, закупку медикаментов и оборудования и ремонтные работы.