Мобилизованный многодетный отец вернулся домой в Алапаевск

23 сентября Александр получил вызов из военного комиссариата, куда его пригласили для уточнения данных. Далее сотрудники обновили информацию о составе семьи (вписали трехмесячного мальчика в военный билет), выдали повестку на 27 сентября, а после отправили участвовать в СВО на Украине, пишет Е1.
14 октября Министерство обороны заявило об отсрочке для глав многодетных семей (от трех детей и более). После принятия законопроекта жена мобилизованного стала обращаться во всевозможные инстанции.
Анастасия Н. также собрала все ксерокопии свидетельств о рождении детей и направила мужу. Тот написал рапорт — просил демобилизовать в связи с новым указом. Командир сначала согласился выполнить просьбу, но после — отказал, и мужчина поехал на фронт.
При обращении по телефону горячей линии сообщили, что распоряжение Минобороны не носит обязательный характер и является всего лишь рекомендацией.
После того, как комиссия приняла положительное решение по делу о демобилизации Александра, мужчина вернулся домой, в Алапаевск, на поезде. Все время после написания рапорта он не был участником активных боевых действий.