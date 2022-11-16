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Мобилизованный многодетный отец вернулся домой в Алапаевск

Сегодня, 17:00
Фото: 1MI
Многодетная мать Анастасия Н. на протяжении месяца добивалась возвращения мобилизованного «после уточнения данных в военкомате» мужа, которого отправили на спецоперацию. Сейчас мужчина дома, в Алапаевске.

23 сентября Александр получил вызов из военного комиссариата, куда его пригласили для уточнения данных. Далее сотрудники обновили информацию о составе семьи (вписали трехмесячного мальчика в военный билет), выдали повестку на 27 сентября, а после отправили участвовать в СВО на Украине, пишет Е1.

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14 октября Министерство обороны заявило об отсрочке для глав многодетных семей (от трех детей и более). После принятия законопроекта жена мобилизованного стала обращаться во всевозможные инстанции.

Анастасия Н. также собрала все ксерокопии свидетельств о рождении детей и направила мужу. Тот написал рапорт — просил демобилизовать в связи с новым указом. Командир сначала согласился выполнить просьбу, но после — отказал, и мужчина поехал на фронт.

При обращении по телефону горячей линии сообщили, что распоряжение Минобороны не носит обязательный характер и является всего лишь рекомендацией.

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После того, как комиссия приняла положительное решение по делу о демобилизации Александра, мужчина вернулся домой, в Алапаевск, на поезде. Все время после написания рапорта он не был участником активных боевых действий.

#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Алапаевск#Спецоперация#Военные#Мобилизация#Многодетная семья
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