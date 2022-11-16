На крыс в центре Екатеринбурга жалуются автовладельцы

Машина местной жительницы по имени Лана пострадала от грызунов, с которыми не борются коммунальщики. Со слов девушки, животное пробралось в двигатель и попало под ремень автомобиля, в результате чего екатеринбурженке пришлось чинить генератор.
Причину появления крыс женщина видит в отсутствии ежедневного вывоза мусора в одном из дворов в центре Екатеринбурга. На земле, принадлежащей муниципалитету (согласно данным кадастровых документов, уточняет читательница Е1), стоит мусорка, которую перестали вывозить ежедневно 3 месяца назад.
Из-за бездействия коммунальщиков в баках перед общежитием появились полчища крыс, сообщила женщина. Жалобы в УК не помогли решить проблему.