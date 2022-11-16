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Начальник похитил со стройки в Екатеринбурге мебель и оборудование на 50,7 млн рублей

Сегодня, 09:50
Фото: 1MI
Двое жителей Екатеринбурга 1966 и 1983 годов рождения в 2017 году совершили хищение офисной мебели, дверей, оборудования пищеблока на сумму 50,7 миллиона рублей. Оно хранилось в подземном паркинге возводимого административного здания налоговой.

В зависимости от роли и степени участия каждого, мужчины обвиняются в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору, а также приобретении, хранении и использовании поддельного паспорта.

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По данным следствия, в конце мая 2017 года начальник участка строящегося здания налоговой службы в Екатеринбурге решил похитить имущество и паркинга. При этом он вовлек в аферу своего знакомого и сотрудника, отвечающего за охрану объекта.

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Злоумышленники пригнали на территорию стройки спецтехнику, чтобы погрузить имущество и переправить его на склады в Ростовскую область. В июле 2017 года мужчины совершили задуманное.

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Кроме того, обвиняемый 1983 года рождения в апреле 2022 года купил поддельный паспорт. Его он и предъявил в качестве документа удостоверяющего личность. Материалы дела рассматриваются отдельно. При этом уголовное преследование в отношении охранника объекта прекращено в связи с его кончиной, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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На данный момент материалы дела переданы в суд для рассмотрения и вынесения приговора.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Ограбление#Кража#Суд
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