Начальник похитил со стройки в Екатеринбурге мебель и оборудование на 50,7 млн рублей

Кроме того, обвиняемый 1983 года рождения в апреле 2022 года купил поддельный паспорт. Его он и предъявил в качестве документа удостоверяющего личность. Материалы дела рассматриваются отдельно. При этом уголовное преследование в отношении охранника объекта прекращено в связи с его кончиной, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.