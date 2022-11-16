Начальник похитил со стройки в Екатеринбурге мебель и оборудование на 50,7 млн рублей

В зависимости от роли и степени участия каждого, мужчины обвиняются в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору, а также приобретении, хранении и использовании поддельного паспорта.
По данным следствия, в конце мая 2017 года начальник участка строящегося здания налоговой службы в Екатеринбурге решил похитить имущество и паркинга. При этом он вовлек в аферу своего знакомого и сотрудника, отвечающего за охрану объекта.
Злоумышленники пригнали на территорию стройки спецтехнику, чтобы погрузить имущество и переправить его на склады в Ростовскую область. В июле 2017 года мужчины совершили задуманное.
Кроме того, обвиняемый 1983 года рождения в апреле 2022 года купил поддельный паспорт. Его он и предъявил в качестве документа удостоверяющего личность. Материалы дела рассматриваются отдельно. При этом уголовное преследование в отношении охранника объекта прекращено в связи с его кончиной, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
На данный момент материалы дела переданы в суд для рассмотрения и вынесения приговора.