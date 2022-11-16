«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ

По словам заводчан, мастерам был дан указ от начальства составить списки для перевода. Причина — нехватка кадров в механосборочных цехах.
Нам сказали: «Никому ваши вагоны не нужны, нужны танки» и показали списки тех, кого переведут. Но я не слышала, чтобы работников спрашивали, хотят они или нет. Есть в списке, значит идешь работать в танковый цех, — рассказала TagilCity.ru сотрудница литейного цеха № 562.
По ее словам, не все литейщики готовы менять свой посменный график на шестидневную рабочую неделю, пять дней из которых придется работать по 12 часов. Хотя многих привлекает высокая зарплата в механосборочных цехах.
Не вижу ничего критичного, что переводят в другой цех. Работы в механосборке очень много. И поэтому есть хорошая возможность заработать, — считает другой сотрудник литейного цеха.
Редакция TagilCity.ru направила в пресс-службу «Уралвагонзавода» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с переводом сотрудников.
Напомним, ранее сотрудники УВЗ механосборочных цехов сообщили о переходе на семидневную рабочую неделю, то есть без выходных. В пресс-службе предприятия заявили, что данная информация не соответствует действительности.