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«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ

Сегодня, 06:07
Фото: TagilCity.ru

Литейщиков УВЗ в Нижнем Тагиле перебрасывают на гособоронзаказ

Работников литейных цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле переводят на механосборочное производство для выполнения гособоронзаказа. В цехах, чтобы не допустить их полной остановки, останется минимум сотрудников.

По словам заводчан, мастерам был дан указ от начальства составить списки для перевода. Причина — нехватка кадров в механосборочных цехах.

Нам сказали: «Никому ваши вагоны не нужны, нужны танки» и показали списки тех, кого переведут. Но я не слышала, чтобы работников спрашивали, хотят они или нет. Есть в списке, значит идешь работать в танковый цех, — рассказала TagilCity.ru сотрудница литейного цеха № 562.

По ее словам, не все литейщики готовы менять свой посменный график на шестидневную рабочую неделю, пять дней из которых придется работать по 12 часов. Хотя многих привлекает высокая зарплата в механосборочных цехах.

Не вижу ничего критичного, что переводят в другой цех. Работы в механосборке очень много. И поэтому есть хорошая возможность заработать, — считает другой сотрудник литейного цеха.

Редакция TagilCity.ru направила в пресс-службу «Уралвагонзавода» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с переводом сотрудников. 

Напомним, ранее сотрудники УВЗ механосборочных цехов сообщили о переходе на семидневную рабочую неделю, то есть без выходных. В пресс-службе предприятия заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Сотрудники УВЗ в Нижнем Тагиле заявляют о переводе на семидневную рабочую неделю
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#Анна Григорьева#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Уралвагонзавод#Гособоронзаказ#Литейный цех
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