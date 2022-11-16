Около 200 долгожителей-ветеранов ВОВ осталось в Нижнем Тагиле

Долгожителями в России считаются люди старше 90-летнего возраста.
Ежегодно поздравления с юбилейными датами рождения от президента РФ Владимира Путина и главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева получают порядка 200 ветеранов ВОВ, начиная с 90 лет, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Там отметили, что ведение базы данных отдельных категорий граждан Нижнего Тагила, а также оказание для них мер социальной поддержки находится в компетенции территориального управления соцполитики № 21.
Напомним, долгожительница Ленинского района Нижнего Тагила Анна Назмиева отметила в октябре 100-летний юбилей.