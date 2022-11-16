TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Около 200 долгожителей-ветеранов ВОВ осталось в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:28
Фото: 1MI
Порядка 200 ветеранов Великой Отечественной войны старше 90 лет проживают в Нижнем Тагиле.

Долгожителями в России считаются люди старше 90-летнего возраста.

Ежегодно поздравления с юбилейными датами рождения от президента РФ Владимира Путина и главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева получают порядка 200 ветеранов ВОВ, начиная с 90 лет, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Там отметили, что ведение базы данных отдельных категорий граждан Нижнего Тагила, а также оказание для них мер социальной поддержки находится в компетенции территориального управления соцполитики № 21.

Напомним, долгожительница Ленинского района Нижнего Тагила Анна Назмиева отметила в октябре 100-летний юбилей.

100-летний юбилей отметила долгожительница Нижнего Тагила Анна Назмиева
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле на УВЗ засняли видео с танком на юбилей Владимиру ПутинуРосстат сообщил о росте числа долгожителей
#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Ветераны#Долгожитель#Поздравления#Евгения Сафина
Подпишитесь
Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса
Сегодня, 12:49
Арбуз, цыгане, близнецы: жители Нижнего Тагила озвучили сериал для Первого канала
Сегодня, 19:27
Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
Вчера, 14:13
«Орет на всю округу»: тагильчанка пожаловалась на назойливую уличную рекламу
Сегодня, 20:47
«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ
Сегодня, 11:07