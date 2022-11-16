«Орет на всю округу»: тагильчанка пожаловалась на назойливую уличную рекламу

По словам Татьяны, жительниц Выи, в течение четырех дней из рупора громко и назойливо звучала реклама распродажи одежды. При этом громкоговоритель продавцы повесили на светофорный столб на перекрестке улиц Красноармейская — Космонавтов, и реклама из него заглушала звуковой сигнал для слепых людей.
Навешали шариков, наставили штендеров. Днем рупор приматывали скотчем прямо к столбу, и заводили «шарманку», а вечером его снимали. Орало так, что слышно было на всю округу. Помимо этого назойливый продавец у входа чуть ли не хватал за руки, обещая спеть песню, если у них что-нибудь купишь. Есть на них хоть какая-то управа? — рассказала Татьяна редакции TagilCity.ru.
Согласно правилам благоустройства Нижнего Тагила и федеральному законодательству запрещено включать рекламу из громкоговорителей и колонок, смонтированных на зданиях.
Помимо этого, для размещения в городе наружной рекламы требуется разрешение на установку. При этом она не должна располагаться на знаках дорожного движения, деревьях, ограждениях и соответствовать санитарным нормам, в том числе и по уровню шума.
Журналист TagilCity.ru обратился в отдел пропаганды ГИБДД и полицию с просьбой решить проблему с громкоговорителем, однако в обоих ведомствах заявили, что это не в их компетенции. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила обещали сообщить куда можно жаловаться на назойливую уличную рекламу. На момент публикации ответ не поступил.