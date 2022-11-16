TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Орет на всю округу»: тагильчанка пожаловалась на назойливую уличную рекламу

Сегодня, 15:47
Фото: TagilCity.ru

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на рекламу из громкоговорителя

На назойливую рекламу распродажи одежды из громкоговорителя пожаловалась жительница Нижнего Тагила. По правилам благоустройства города это запрещено.

По словам Татьяны, жительниц Выи, в течение четырех дней из рупора громко и назойливо звучала реклама распродажи одежды. При этом громкоговоритель продавцы повесили на светофорный столб на перекрестке улиц Красноармейская — Космонавтов, и реклама из него заглушала звуковой сигнал для слепых людей.

Фото: TagilCity.ru
Навешали шариков, наставили штендеров. Днем рупор приматывали скотчем прямо к столбу, и заводили «шарманку», а вечером его снимали. Орало так, что слышно было на всю округу. Помимо этого назойливый продавец у входа чуть ли не хватал за руки, обещая спеть песню, если у них что-нибудь купишь. Есть на них хоть какая-то управа? — рассказала Татьяна редакции TagilCity.ru.

Согласно правилам благоустройства Нижнего Тагила и федеральному законодательству запрещено включать рекламу из громкоговорителей и колонок, смонтированных на зданиях.

В Тагиле запретят включать рекламу из громкоговорителей
Узнать подробнее

Помимо этого, для размещения в городе наружной рекламы требуется разрешение на установку. При этом она не должна располагаться на знаках дорожного движения, деревьях, ограждениях и соответствовать санитарным нормам, в том числе и по уровню шума.

Журналист TagilCity.ru обратился в отдел пропаганды ГИБДД и полицию с просьбой решить проблему с громкоговорителем, однако в обоих ведомствах заявили, что это не в их компетенции. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила обещали сообщить куда можно жаловаться на назойливую уличную рекламу. На момент публикации ответ не поступил.

Читайте также:
Штендер преткновения: в Нижнем Тагиле уличная реклама стала предметом спора властейДепутаты Госдумы не приняли поправки в закон "О рекламе"
#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Реклама#Громкоговоритель#Распродажа#Шум
Подпишитесь
Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса
Сегодня, 12:49
Арбуз, цыгане, близнецы: жители Нижнего Тагила озвучили сериал для Первого канала
Сегодня, 19:27
Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
Вчера, 14:13
Около 200 долгожителей-ветеранов ВОВ осталось в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:28
«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ
Сегодня, 11:07