«Орет на всю округу»: тагильчанка пожаловалась на назойливую уличную рекламу

Журналист TagilCity.ru обратился в отдел пропаганды ГИБДД и полицию с просьбой решить проблему с громкоговорителем, однако в обоих ведомствах заявили, что это не в их компетенции. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила обещали сообщить куда можно жаловаться на назойливую уличную рекламу. На момент публикации ответ не поступил.