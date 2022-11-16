Приемные дети из России получили право на поступление в школу вне очереди

Согласно нормам, теперь удочеренные или усыновленные дети имеют право ходить в одну школу или детский сад вместе с новыми братьями и сестрами. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы России.
Сенаторы внесли поправки в ст. 54 Семейного кодекса РФ и ст. 67 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В приемных российских семьях часто живут дети, которые друг с другом не состоят в кровном родстве, поправки предоставляют им преимущественное право при зачислении в образовательные учреждения.
Также для семей с приемными детьми расширили список образовательных программ.