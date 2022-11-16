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Приемные дети из России получили право на поступление в школу вне очереди

Сегодня, 14:07
Фото: 1MI
Совет Федерации одобрил закон о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу.

Согласно нормам, теперь удочеренные или усыновленные дети имеют право ходить в одну школу или детский сад вместе с новыми братьями и сестрами. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы России.

Сенаторы внесли поправки в ст. 54 Семейного кодекса РФ и ст. 67 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В приемных российских семьях часто живут дети, которые друг с другом не состоят в кровном родстве, поправки предоставляют им преимущественное право при зачислении в образовательные учреждения.

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Также для семей с приемными детьми расширили список образовательных программ.

#Елена Озерова#Общество#Приемные семьи#Школы#Дети
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