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Проверкой застреленных людей в Екатеринбурге занимаются следователи

Сегодня, 05:21
Фото: 1MI

Останки репрессированных в Екатеринбурге проверяет СК

Проверкой останков людей, попавших под политические репрессии 1930-1950-х годов, занимается следственный комитет Свердловской области. Массовое захоронение расстрелянных в СССР обнаружили вблизи Московского тракта в октябре.

Силовики приступили к изучению останков. По ним будет проведена необходимая экспертиза. Наличие захоронения и старт проверки подтвердили Ура.ру в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Предварительная версия специалистов в области истории и археологии, люди нашли расстрельную яму НКВД. Во времена политических репрессий обвиненных сгоняли сюда для умерщвления: делали несколько выстрелов. После, если жертва не умерла, её добивали пулей в голову.

Массовые захоронения репрессированных в СССР нашли в Екатеринбурге
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Всего эксперты отыскали несколько тысяч трупов. Рядом обнаружили предметы быта. Специалисты предполагают, что на той же территории под Екатеринбургом можно найти ещё около двух тысяч скелетов политзаключенных.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Могила#Ссср#Расстрел#СК РФ
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