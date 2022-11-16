Проверкой застреленных людей в Екатеринбурге занимаются следователи

Силовики приступили к изучению останков. По ним будет проведена необходимая экспертиза. Наличие захоронения и старт проверки подтвердили Ура.ру в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Предварительная версия специалистов в области истории и археологии, люди нашли расстрельную яму НКВД. Во времена политических репрессий обвиненных сгоняли сюда для умерщвления: делали несколько выстрелов. После, если жертва не умерла, её добивали пулей в голову.
Всего эксперты отыскали несколько тысяч трупов. Рядом обнаружили предметы быта. Специалисты предполагают, что на той же территории под Екатеринбургом можно найти ещё около двух тысяч скелетов политзаключенных.